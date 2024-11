Título do Fortaleza e acesso do Ceará: veja motivos para acreditar

Já sabemos. Não existe perfeição somente com as conquistas do seu clube. O rival também precisa falhar. Isso, sim, seria perfeito para a maioria. Mas acredite ou não, uma parcela (pequena é verdade) torce pelos sucessos de Ceará e Fortaleza conjuntamente.

Feito esse pequeno preâmbulo, vamos às contas. Após uma rodada de vitórias de Ceará e Fortaleza, cresce o sonho de um 2024 perfeito. É difícil, mas não é impossível que o Leão seja campeão da Série A do Campeonato Brasileiro. Também a mesma situação ocorre com o Ceará e a sua árdua luta pelo acesso, independentemente do fim das rodadas da Série A e Série B, que acontecem entre hoje e amanhã.

Pelo lado do Fortaleza, ainda são seis rodadas em disputa. Repito: seis. É bastante! São 18 pontos em jogo e somente 4 é a diferença para o líder Botafogo. Verdade que o time carioca ainda faz o clássico com o Vasco na terça (5), às 21h30, em meio à expectativa pela final da Libertadores. Mas o principal não é a matemática, mas o mental envolvido nessa tentativa de título tricolor. Time e torcida precisam acreditar que é possível. A tentativa já é saborosa. Isso precisa ser vivido e experimentado. É hora de encher o Castelão e acreditar nessa empreitada.

Jogos do Fortaleza na Série A

Fortaleza x Vasco - 09/11, 19h

Fluminense x Fortaleza - a definir

Fortaleza x Flamengo - a definir

Vitória x Fortaleza - a definir

Atlético-GO x Fortaleza - a definir

Fortaleza x Internacional - a definir

Alvinegro incorporou espírito do acesso

Pelos lados do Alvinegro, o sentimento de acreditar está claramente presente entre torcedores e jogadores. Talvez a matemática seja realmente a maior dificuldade e expectativa pelo tropeço dos adversários. Mas que ninguém se engane. Em alguma das próximas quatro rodadas que restam (para Mirassol e Sport, rivais mais próximos) vai chegar esse tropeço. Pode ser até hoje e amanhã, nos jogos do Sport com Operário ou do Mirassol com Coritiba. Com isso, a diferença pode permanecer nos 2 pontos, ir para 3 ou se ampliar para 5.

Dito isso, a grande missão é o Vovô continuar fazendo a parte dele. Tem que vencer sim os três jogos restantes. Vencer dois e empatar um torna a missão quase impossível. Se for derrotado, realmente é um adeus para as possibilidades de 2024. A partida contra o Botafogo-SP, no dia 12/11, às 21h30, é crucial. Uma vitória faz com a torcida lote o Castelão contra o América-MG. Conquistar a vaga no G-4 na penúltima rodada seria um sonho para o alvinegro para chegar no último jogo contra o Guarani dependendo só de si.

Veja os jogos restantes do Ceará:

Botafogo-SP x Ceará - 12/11, 21h30

Ceará x América-MG - 17/11, 18h30

Guarani x Ceará - 24/11, horário a definir

A coluna foi escrita por Gustavo de Negreiros. Alexandre Mota está de férias e retorna na próxima semana.