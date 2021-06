Sorteio da Copa do Brasil: veja horário, regulamento e adversários do Fortaleza

Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil de 2021 serão definidos nesta terça-feira (22). A partir das 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo do Diário do Nordeste, a CBF realiza o sorteio do mata-mata com 16 clubes. O único representante cearense na disputa é o Fortaleza.

Na etapa atual, o regulamento prevê que todos os participantes podem se enfrentar, ou seja, as equipes irão ficar em pote único. Os mandos de campo serão decididos em sorteio no mesmo dia.

Assim como na classificatória anterior, o time com melhor saldo de gols avança - a igualdade deixa a vaga decidida nos pênaltis. A novidade é o uso do árbitro de vídeo (VAR) nos jogos. Quem chegar nas quartas fatura premiação de R$ 3,45 milhões.

O calendário da CBF prevê que os jogos de ida e volta das oitavas sejam realizados entre o final de julho e o começo de agosto. Na próxima fase, um novo sorteio irá definir os confrontos.

Desafio tricolor

O Fortaleza alcançou o objetivo do planejamento estratégico com a vaga nas oitavas de final. No acúmulo geral, faturou R$ 6,46 milhões ao eliminar Caxias-RS, Ypiranga-RS e Ceará.

E o sorteio pode beneficiar a equipe, apesar da qualidade de todos os possíveis adversários. Isso porque o time esteve no Pote 2 durante a 3ª fase e precisou enfrentar obrigatoriamente rivais com melhor colocação no ranking geral da CBF, como foi o caso do arquirrival alvinegro.

Valor somado do Fortaleza

1ª fase (participação): R$ 990 mil

2ª fase: R$ 1,07 milhão

3ª fase: R$ 1,7 milhão

Oitavas de final: R$ 2,7 milhões

Total: R$ 6,46 milhões

Dessa vez, pode encarar até clubes com mesmo patamar financeiro ou inferior. As chances são mínimas, mas há oportunidade. O aspecto econômico tem impacto no elenco, mesmo não decisivo.

Logo, os próximos passos serão definidos, seja com um caminho mais árduo ou não. A melhor campanha da história tricolor na Copa do Brasil foi em 2001, quando foi eliminado nas quartas para a Ponte Preta. Em 2019 e 2020, o time iniciou nas oitavas e logo deixou o torneio.

Participantes das oitavas da Copa do Brasil de 2021