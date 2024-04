Série D de 2024 tem premiação recorde da CBF; veja valores

A Série D do Brasileiro ganhou uma premiação recorde para a temporada de 2024. Na atual edição, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai distribuir R$ 35 milhões entre os 64 participantes, um acréscimo de 40% se comparado ao último ano. Assim, todas as etapas possuem bônus financeiro.

O futebol cearense é representado por Maracanã, Atlético-CE e Iguatu na 1ª fase. O trio está no Grupo A-3 junto de Sousa-PB, Treze-PB, América-RN, Potiguar-RN e Santa Cruz-RN. Nesse momento, todos iniciam ganhando R$ 400 mil. Em caso de avanço, conquistam mais R$ 150 mil.

Com acúmulo gradual, o campeão e o vice-campeão podem terminar a Série D com R$ 1,2 milhão cada. O torneio teve início no sábado (27). A 1ª fase tem 8 grupos, cada um com oito times - quatro avançam.

Cotas e premiações

1ª Fase: 64 clubes recebem R$ 400 mil.

2ª Fase: 32 clubes ganham R$ 150 mil.

3ª Fase: 16 clubes recebem mais R$ 150 mil.

4ª Fase: 8 clubes ganham mais R$ 150 mil.

5ª Fase: 4 clubes recebem mais R$ 150 mil.

Campeão e vice ganham mais 200 mil.

Total: R$ 35 milhões.