Real Madrid vive nova noite mágica na Liga dos Campeões

O Real Madrid é o maior time do mundo. A frase é incontestável. Mais uma vez, os merengues fizeram mágica no estádio Santiago Bernabéu, agora com uma virada contra o Bayern de Munique por 2 a 1, nesta quinta (8), com gols de Joselu aos 42 e 45 minutos do 2º tempo - de novo, um fato histórico.

O resultado o classificou para a final da Liga dos Campeões. Com 14 títulos, vai para a 18ª decisão.

A mística, o peso da camisa, o “saber jogar”, a mentalidade campeã e o sangue frio. Tudo isso faz parte dessa grandeza do Real Madrid. Seja com os galáticos, a dinastia de Cristiano Ronaldo ou o protagonismo de Vini Júnior e Rodrygo, o clube conseguiu se forjar no gigantismo de levantar taças, transformando o jogo em uma epopeia com todos atônicos.

É parte do DNA da instituição. E essa marca, apenas os vitoriosos podem escrever na história.

Dito isso, o Real tem mais uma missão: 1º junho, às 16h, em Wembley, na Inglaterra. Na finalíssima, tem pela frente o Borussia Dortmund, com enredo de resiliência e o título de 1997 da Champions.

O confronto reúne o grande favorito da Europa contra um clube alemão em busca do retorno das glórias, com a saga do ídolo Marco Reus. Um jogo que será eterno, seja pela confirmação do protagonismo ou a redenção de outro gigante europeu.