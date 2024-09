Qual a pontuação para o Ceará subir à Série A? Veja vitórias e projeção de pontos

O Ceará engatou quatro jogos de invencibilidade na Série B de 2024 e se aproximou do G-4. Na 5ª posição, o Vovô tem 39 pontos, apenas três de distância para o Vila Nova (4º colocado). Com o afunilamento do torneio, o técnico Léo Condé definiu a meta de pontuação nas últimas 13 rodadas.

"Eu acredito que se fizer a matemática dos últimos anos, com 61 ou 62 pontos, você briga pelo acesso. Nós temos 18 pontos ainda em disputa em casa, e 21 pontos fora. Se fizer o dever de casa e buscar alguns pontos fora, a gente vai brigar pelo acesso. A ideia é, sempre que sair para jogar, trazer o resultado positivo, mas se não conseguir, buscar o empate. A matemática é essa, se a cada seis pontos a gente conquistar quatro, vamos conseguir brigar pelo acesso", declarou o treinador.

Legenda: O Ceará é o 5º colocado da Série B de 2024 após 25 rodadas Foto: reprodução / SrGoool

Os três próximos jogos do time cearense são contra: Chapecoense (F), Coritiba (F) e Vila Nova (C). O Diário do Nordeste destrincha os números necessários através do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Vale ressaltar que restam 39 pontos em disputa.

Segundo a UFMG, com 63 pontos, o time tem 99% de chance de subir. Em 2023, como comparativo, o Vitória-BA foi o campeão com 72. O G-4 teve Juventude (65), Criciúma (64) e Atlético-GO (64). Na 26ª rodada, o Vovô enfrenta a Chapecoense no domingo (15), às 18h30, na Arena Condá. Para entrar no G-4, deve vencer e contar com derrotas Vila Nova ou Mirassol. A equipe goiana encara o Brusque-SC fora de casa, enquanto o Mirassol recebe o Amazonas.

O que o Ceará precisa para o acesso na Série B?

61 pontos (90% de chance): + 7 vitórias e 1 empate

62 pontos (96% de chance): + 7 vitórias e 2 empates

63 pontos (99% de chance): + 8 vitórias

Chances do Ceará na Série B de 2024 (UFMG)

Título: 5%

Acesso: 34,3%

Rebaixamento: 0%