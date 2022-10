Qual a pontuação para o Ceará garantir permanência na Série A? Veja projeção de Sul-Americana

O Ceará está na briga contra o rebaixamento na reta final da Série A de 2022. Com 33 pontos, restando sete rodadas, segue fora do Z-4, mas o risco de descenso é 33,5%, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Assim, o objetivo é garantir a permanência.

Ao longo do Brasileirão, o clube esteve na zona apenas uma vez, quando ficou na 17ª posição após perder para o Fluminense - hoje, é o 16º. Assim, o Diário do Nordeste conversou com o matemático Gilcione Nonato, da UFMG, para constatar todos os cenários do Vovô até o fim da competição.

Gilcione Nonato Matemática da UFMG "Se o Ceará chegar aos 42, tem probabilidade de 15% de queda. Na Série A, um time com essa pontuação, tem, na média, a probabilidade de 30% de rebaixamento. Esse ano, se o Ceará chegar aos 43, tem 5% de chance de queda, então o Ceará dificilmente vai cair se fizer entre oito, nove ou 10 pontos. É o mínimo que tem de fazer nesses jogos para garantir a permanência”.

Na análise da UFMG, a pontuação para evitar o rebaixamento em 2022 será menor que a média histórica, de 45. Neste cenário, o Vovô precisaria de mais 10 pontos: 4V ou 3V + 1E ou 2V + 4E.

Quantos pontos para a Sul-Americana?

Legenda: O técnico argentino Lucho González comanda o Ceará na reta final da Série A Foto: divulgação / Ceará

O cálculo da UFMG indicou que o Ceará, hoje, tem 2,6% de chance de se garantir na Sul-Americana. Uma pontuação que oferece mais possibilidade de classificação é de 48 pontos, com 64,4%. Nesse cenário de pontuação, é preciso somar 15, que podem ser conquistados com: 5V ou 4V + 3E.

No momento, do 7º ao 12º se classificam para a Sula. Após as finais da Copa do Brasil e da Libertadores, a expectativa é de formação de um G-8 na tabela de classificação, o que aumenta as vagas na Libertadores e consequentemente na Sul-Americana, que iria classificar do 9º ao 14º.

Gilcione Nonato Matemático da UFMG "Em questão de Sul-Americana, a chance do Ceará agora é de 2,6%, ainda pequenas. É claro que isso pode mudar se tivermos o G-8, aumenta as probabilidades. No momento atual, o que se projeta para o Ceará é de que não caia para a 2ª divisão, mas não participe de nenhuma competição. Ele poderia sim lutar para não cair e, se melhorar esse rendimento atual, poderia ter a Sul-Americana como um bônus, mas requer duas coisas: melhorar o desempenho e torcer para formar o G-8”.

Até o fim do Brasileirão, o Ceará ainda enfrenta todos os rivais que estão, atualmente, no Z-4. O critério que pesa contra o Vovô na briga pela permanência é o total de vitórias, que é o 1º índice de desempate na classificação. A equipe tem seis, enquanto Cuiabá, Atlético-GO e Avaí são sete.

Últimos jogos do Ceará na Série A de 2022