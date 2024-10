Posição na reta final da Série A de 2024 rende premiação milionária; veja valores

A Série A do Brasileiro de 2024 chegou em um momento decisivo, com diversas disputas na tabela de classificação: briga pelo título, rebaixamento e vagas na Libertadores e Copa Sul-Americana. Para além desses cenários após 38 rodadas, as posições na tabela ainda impactam financeiramente os times.

Isso porque a colocação final no Brasileirão rende premiação milionária. Com exceção dos quatro clubes rebaixados à Série B, que não recebem nenhum bônus econômico.

O pagamento é fruto do contrato de direito de transmissão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Rede Globo, em parceria que acaba nos atuais moldes ao fim dessa edição do torneio. Na distribuição, 40% de todo o arrecadado no vínculo é distribuído de forma igualitária, 30% através da colocação final da equipe no Brasileirão e mais 30% pelo total de jogos exibidos na TV Aberta.

Pagamento por posição

Em 2023, o campeão Palmeiras ganhou R$ 47,5 milhões. O vice Grêmio faturou R$ 45,1 milhões. O pagamento sofre uma redução gradativa, a depender da classificação final, do 1º ao 16º colocado.

Os valores foram definidos via contrato, mas sofrem ajustes anuais seguindo os índices de inflação IGPM e IPCA (Fator de Correção Monetária). Deste modo, a cada novo ano, esse prêmio aumenta. Entre 2022 e 2023, o reajuste foi 5,61%. Logo, terá um acréscimo para 2024, que não foi divulgado oficialmente. Veja os prêmios do último ano abaixo.

Vale ressaltar que o Fortaleza briga por um dos principais bônus. Após 29 jogos, o Leão aparece na 3ª posição, com 55 pontos.

Premiações da Série A de 2023

R$ 47.560.000,00 R$ 45.100.000,00 R$ 42.700.000,00 R$ 40.300.000,00 R$ 38.000.000,00 R$ 35.500.000,00 R$ 33.200.000,00 R$ 30.800.000,00 R$ 28.500.000,00 R$ 26.100.000,00 R$ 20.400.000,00 R$ 19.000.000,00 R$ 17.600.000,00 R$ 17.100.000,00 R$ 16.500.000,00 R$ 16.000.000,00