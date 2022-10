Os motivos que fazem Ceará x Cuiabá uma decisão pela permanência na Série A

O Ceará tem um confronto direto na próxima rodada da Série A de 2022. Na briga contra o rebaixamento, na reta final da competição, o time encara o Cuiabá, domingo (14), às 16h, na Arena Castelão, pela 32ª rodada. E o duelo deve ser encarado como uma das “últimas finais alvinegras” pela permanência.

O departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) indica que o time tem 66,5% de chance de seguir na 1ª divisão nacional. Para isso, a reação deve ser imediata.

O Diário do Nordeste lista quatro pontos que explicam o peso desse confronto. Vale ressaltar, a TV Verdes Mares transmite tudo ao vivo, assim como a Rádio Verdes Mares (Verdinha) AM 810.

4 pontos para entender a importância de Ceará x Cuiabá na Série A

Proximidade do Z-4

Novo confronto direto

Força do Castelão

Peso do psicológico

Leia mais Alexandre Mota Pontuação para o Ceará garantir permanência na Série A e projeção de Sul-Americana; veja contas

Proximidade do Z-4

Na classificação do Brasileirão, o Ceará está em 16º, com 33 pontos. O Cuiabá abre o Z-4, em 17º, com 30. Em caso de derrota, o Vovô é ultrapassado pelo Dourado e entra na zona por conta do menor número de vitórias: 6 x 7.

Em contrapartida, se vencer abre seis pontos de vantagem. Por isso, o peso direto nas colocações.

Vale ressaltar: o time alvinegro esteve apenas uma vez na zona, quando perdeu para o Fluminense e ficou em 17º. Na reta final, é fundamental consolidar o momento de reação. Hoje, o clube tenta encerrar a sequência sem vitória.

Legenda: O Ceará está em 16º colocado, com 33 pontos Foto: reprodução / SrGoool

Novo confronto direto

Restam sete jogos até o fim da Série A. Dessa sequência, o Ceará irá enfrentar todos os clubes que estão atualmente na zona de rebaixamento: Cuiabá (C), Atlético-GO (F), Avaí (F) e Juventude (C).

Os pontos fora da curva são Internacional (F), Fluminense (C) e Corinthians (F). Assim, caso conquiste vitórias contra os adversários da parte de baixo da tabela, o Vovô atinge 45 pontos. No melhor cenário, permite sonhar com vaga internacional, apesar do foco total na briga contra o Z-4.

RETA FINAL DO CEARÁ NA SÉRIE A DE 2022

16.10 - Ceará x Cuiabá | Arena Castelão, às 16h.

23.10 - Atlético-GO x Ceará | Antônio Accioly, às 18h.

26.10 - Internacional x Ceará | Beira-Rio, às 21h45

31.10 - Ceará x Fluminense | Arena Castelão, às 20h.

05.11 - Corinthians x Ceará | Neo Química Arena, às 20h30.

09.11 - Avaí x Ceará | Ressacada, às 19h.

13.11 - Ceará x Juventude | Arena Castelão, às 16h.

Legenda: Ceará e Cuiabá realizam confronto direto na Série A de 2022 Foto: divulgação / Cuiabá

Força do Castelão

Até o fim do Brasileirão, o Ceará tem mais três jogos em casa. A equipe enfrenta Cuiabá, Fluminense e Juventude. E tem o desafio de melhorar o desempenho como mandante: é o 2º pior da Série A no momento, com três vitórias, sete empates e seis derrotas - aproveitamento de 33,3%.

Legenda: Os torcedores do Ceará são um combustível importante na Série A Foto: Fabiane de Paula / SVM

Caso o Vovô vença apenas os duelos em casa, chega aos 42 pontos. Segundo a UFMG, o risco de queda com essa pontuação é de 15%. Logo, se firmar em casa é fundamental, mesmo no fim.

O aspecto também pode melhorar a relação junto ao torcedor. Os alvinegros lotaram o estádio ao longo da Série A, apresentaram força quando o rendimento da equipe estava ruim e foram combustível. Um resultado positivo junto ao torcedor serve ainda para afunilar a relação e evoluir.

Evolução do psicológico

Legenda: O técnico argentino Lucho González comanda o Ceará na reta final da Série A Foto: divulgação / Ceará

Uma vitória contra um concorrente direto pode servir para a força psicológica do Ceará no Brasileirão. A última vez que o time alvinegro venceu foi no dia 10 de setembro, contra o Santos.

O jejum de resultados positivos pesa em prol da oscilação. Retomar a confiança e consolidar um modelo de jogo, como a formação com três zagueiros (3-5-2), serve como fôlego renovado, que seria firmado também através da maior distância da zona de rebaixamento - que chega com a vitória.

O time depende apenas de si para seguir na Série A. O caminho é ascender no momento decisivo, que passa pelo fortalecimento mental. Restam 10 pontos de 21 em disputa para a permanência.