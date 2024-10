O que o Ceará precisa nas sete últimas rodadas da Série B para acesso; veja pontos

O Ceará se manteve vivo na briga pelo G-4 da Série B de 2024 após 31 rodadas. Com a vitória contra o Ponte Preta por 1 a 0, o Vovô ficou na 6ª posição, com 48 pontos, apenas dois de distância para o Mirassol, atual 4º colocado. Assim, permanece com um cenário muito difícil, mas alimenta a esperança restando sete jogos pela frente.

No momento, todos os cenários são possíveis - a equipe pode até entrar no G-4 na próxima rodada a depender da combinação de resultados. De todo modo, a pontuação buscada é de 63 pontos, ou seja, o time alvinegro necessita de mais 15, que significam cinco vitórias nos últimos sete jogos.

Legenda: O Ceará está na 6ª posição da Série B, com 48 pontos Foto: reprodução / SrGoool

O Diário do Nordeste destrincha os números através do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Vale ressaltar que as projeções são do momento vigente e podem variar até o fim da competição.

O que o Ceará precisa para conquistar o acesso à Série A?

63 pontos (95% de chance) | + 5 vitórias.

64 pontos (98% de chance) | + 5 vitórias e 1 empate.

65 pontos (99% de chance) | + 5 vitórias e 2 empates.

66 pontos (96% de chance) | + 6 vitórias.

Chances do Ceará na Série B de 2024 (UFMG)

Título: 0,8%

Acesso: 18,7%

Rebaixamento: 0%

Jogos restantes do Ceará na Série B de 2024

19.10 - Ituano x Ceará | Novelli Júnior, às 17h

22.10 - Santos x Ceará | Vila Belmiro, às 19h

26.10 - Ceará x Paysandu | Arena Castelão, às 17h

03.11 - Ceará x Avaí | Arena Castelão, às 18h30

16.11 - Botafogo-SP x Ceará | A definir

20.11 - Ceará x América-MG | A definir

24.11 - Guarani x Ceará | A definir

