O que disse Renato Paiva sobre eliminação do Fortaleza na Libertadores e fim de ciclo

O técnico português Renato Paiva mudou o tom após a eliminação do Fortaleza para o Vélez-ARG, nesta terça-feira (19), na Argentina, pelas oitavas de final da Libertadores. Diferente do otimismo nas últimas coletivas, apesar da falta de resultado, o comandante agora cobrou o elenco, ressaltou que os atletas não seguiram o plano e que precisa de mais para evitar o rebaixamento.

A sensação é de que a queda na competição internacional trouxe, enfim, o treinador para a dura realidade da equipe. E os impactos precisam ser vistos já nas próximas partidas e com urgência.

“Passou a equipe que queria mais, não na força de vontade, mas no cumprimento do plano de jogo, na concentração competitiva, foi a equipe mais focada e mais concentrada, ganhou mais duelos. Não posso dizer que meus jogadores não tiveram força de vontade porque não é verdade, mas na realidade, a concentração para o que preparamos para a partida foi quase nenhuma, e depois da primeira chance do Vélez, o gol condiciona a partida, a partir daí afundamos muito como equipe, tentamos reagir, mas fomos uma equipe quase inexistente”. Renato Paiva Técnico do Fortaleza

Paiva falou sobre permanência na Série A do Brasileirão

No intervalo, Paiva substituiu três jogadores: Deyverson, Marinho e Breno Lopes. Ao longo da coletiva, o português ressaltou mais de uma vez que o grupo não seguiu a estratégia definida.

“Os jogadores falaram no final da partida aqui (com a imprensa) que não cumprimos o plano de jogo preparado, então o plano que foi jogado falhou, mas em algumas coisas não era o meu plano de jogo e aí eu tenho que dizer, sem tirar a responsabilidade de mim, que a minha tarefa é encontrar uma estratégia, estudar o adversário e, dentro da minha maneira de jogar, saber como atacar e defender o adversário. Então ficou claro o que o Vélez fez defendendo e atacando, como ficou claro para nós também, então se as coisas não funcionam quando o plano de jogo é respeitado, eu estava errado. Agora quando não, então não (estou tão errado), ok? Sinto que o Vélez é uma equipe muito boa, mas tem portas de entrada, principalmente, quando você ataca e quando pressionam, então você tem áreas, tudo isso aconteceu na partida, mas estamos fora”. Renato Paiva Técnico do Fortaleza

Restando agora apenas o Brasileirão pelo caminho, o treinador afirmou que se o time atuar dessa forma, a permanência na elite nacional será muito difícil. “É olhar para a Série A porque temos muito caminho e uma responsabilidade muito grande para nos mantermos na Série A e, de fato, se jogar ou competir assim, vai ser bem difícil (evitar o rebaixamento), explicou Paiva.

Fim de ciclo e cenário atual do Fortaleza

Renato Paiva tem um mês de trabalho no Fortaleza. No período, foram oito jogos: uma vitória, três empates e quatro derrotas, com aproveitamento de 25%. O impacto imediato dos resultados não aconteceu, com direito à uma goleada por 5 a 0 para o Botafogo e a eliminação na Libertadores. Logo, a pressão aumenta, visto que foi a principal aposta da diretoria tricolor.

É fato que não dá para responsabilizar o profissional por todos os problemas do clube. A temporada de 2025 é ruim, não apenas o último mês. No entanto, a solução, seguindo a estratégia traçada pelo clube, precisa passar pelo comandante, mesmo que sem o time ideal.

Na coletiva, Paiva foi questionado sobre ser o fim do ciclo no Fortaleza, mas ressaltou que não.

“Tudo é possível no futebol, então eu não sei quando o fim do ciclo vai chegar, o treinador nunca vai te dizer se é o fim do ciclo, ele não precisa ser o responsável, então é por isso que eu deixo essa parte para a administração, para a direção. Eu me sinto forte porque acabei de chegar, tenho um mês de trabalho, e tenho força para reverter isso, porque a gente também está contratando jogadores, então vamos ver. A gente também tem que falar para não soar como desculpa, mas quando você está sem quatro jogadores aqui que normalmente são titulares no Fortaleza, estou falando do Moisés, Matheus (Pereira), Pochettino e Kuscevic, são quatro jogadores que, mesmo com o Voivoda, eram titulares muito regulares, então quando você está sem quatro jogadores em um 11 que costuma jogar junto assim, isso também te prejudica aqui. Se o Guillermo (Schelotto) perder quatro ou cinco titulares, ele também vai sofrer, essa é a vida dos técnicos, mas cabe a mim encontrar soluções, foi o que tentei fazer. Quanto à continuidade, eu te digo, eu tenho força, acho que estou no começo do meu trabalho. Um mês é quase nada, mas o futebol vive de resultados e eu entendo a pergunta”. Renato Paiva Técnico do Fortaleza

O próximo compromisso leonino é no domingo (24), quando recebe o Mirassol, às 18h30, na Arena Castelão. O novo confronto é válido pela 21ª rodada da Série A. No momento, o Leão é o 19ª colocado, na zona de rebaixamento, com 15 pontos.