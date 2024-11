No jogo mais importante do Ceará, o herói ser Saulo Mineiro é muito simbólico

Em um dos jogos mais importantes da história recente do Ceará, o melhor em campo foi Saulo Mineiro. O coração valente alvinegro teve uma noite irretocável na goleada contra o Botafogo-SP por 4 a 1, nesta terça-feira (12), garantindo a vaga da equipe no G-4 da Série B: hat-trick e assistência.

A circunstância na reta final da competição é praticamente um milagre restando dois jogos. E tudo no brilho de Saulo é uma recompensa para quem sempre se entregou ao torcedor e ao clube, deu tudo de si.

O atacante pode pecar por falta de requinte, nunca por falta de vontade. Aliás, esse é o jogador que nunca deve faltar em nenhum clube competitivo: o espírito de gladiador, de valente ou de esforçado.

Assim, incorporou o peso de uma nação em exibição histórica e não tremeu, na verdade, destruiu o adversário. Agora, atinge a marca de 10 gols no torneio, se igualando com Aylon e somente três atrás de Erick Pulga, o artilheiro da equipe e da 2ª divisão nacional. Se mostrando peça-chave no melhor ataque dessa Segundona.

Com 27 anos e muitas críticas em parte da temporada, sendo a grande aposta da gestão ainda em 2023 para brigar pelo acesso, sustentou tudo, se manteve como titular independe do treinador em questão e nunca abandonou a própria luta individual de vencer.

Em um roteiro que se confunde com a própria história, de resiliência e força, Saulo mereceu essa atuação. E o torcedor do Vovô merecia a chance de brigar pelo acesso, de onde não devia ter saído.