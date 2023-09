Início de venda da SAF do Fortaleza deve ser exclusiva para sócios-torcedores; veja detalhes

O Fortaleza aprovou a criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) neste sábado (23), com a mudança do estatuto do clube. Inicialmente, a cúpula tricolor não almeja nenhuma venda, mas o Diário do Nordeste apurou que a 1ª negociação de ações deve ser exclusiva para sócios-torcedores.

A proposta é debatida internamente, com expectativa de envolver até 10% das ações. Na oferta, seria criado um fundo de investimento, e o sócio compraria cotas desse montante. Assim, poderia se tornar um “dono do clube” com pagamento menor, através dos diferentes tipos de investimentos.

No âmbito geral, é forma de deixar a torcida mais presente. Parte essencial na mudança do estatuto, com 1.256 votos, o tricolor também contribuiria se tornando acionista.

Vale ressaltar que também que o Fortaleza deseja permanecer com o controle da SAF na associação, ou seja, sem que exista um sócio majoritário, como Bahia ou Vasco. Nos próximos meses, a tendência é que a ideia seja exposta com mais detalhes. A possibilidade de venda para sócios está prevista nas disposições transitórias do novo estatuto.

O que é SAF?

A Sociedade Anônima do Futebol (SAF) é um novo mecanismo no futebol brasileiro que transforma os clubes em um tipo de empresa, abrindo capital e permitindo venda de ações na bolsa de valores. O sistema foi oficializado no Brasil no dia 6 de agosto de 2021, via Lei 14.193/2021, que estimula a migração dos times, maioria sendo associação civil sem fins lucrativos, para o modelo de SAF.

O Fortaleza terá um dono?

Legenda: A parte estrutural do Fortaleza não será inserida na SAF do clube Foto: Felipe Cruz / Fortaleza

A SAF do Fortaleza será controlada pelo próprio clube - nenhuma ação será vendida no momento. O novo estatuto indica que: “I – O Fortaleza deverá, obrigatoriamente, manter o controle societário da empresa, salvo em caso de expressa autorização da Assembleia Geral”.

Outro ponto também indica “poder de veto da associação, independentemente da quantidade de ações na SAF, nas questões que envolvam nome, marca, símbolos, sede e patrimônio imobiliário”.