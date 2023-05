Fortaleza x San Lorenzo vale classificação na Sul-Americana e premiação milionária; entenda

O Fortaleza pode garantir classificação antecipada ao mata-mata na Copa Sul-Americana de 2023 contra o San Lorenzo-ARG. A partida ocorre nesta quarta-feira (24), na Arena Castelão, às 19h. A meta: vencer, manter 100% de aproveitamento e conquistar uma premiação milionária no torneio.

Na tabela de classificação, o time cearense tem nove pontos, com San Lorenzo-ARG e Palestino-CHI empatados com quatro, e o Estudiandes de Mérida-VEN zerado. Assim, se o Leão ganhar, sobe para 12, o que assegura, no mínimo, a vice-liderança do Grupo H - o que avança para os playoffs.

Legenda: O Fortaleza é o líder do Grupo H da Copa Sul-Americana de 2023 Foto: reprodução / SrGoool

Para terminar na liderança isolada, restando ainda duas rodadas, a equipe de Vojvoda deve vencer e torcer para o Palestino-CHI não superar o Estudiantes de Mérida-VEN, quinta (25), às 21h, no Metropolitano, na Venezuela. No caso, independente dos placares, fica em 1º, que o leva às oitavas.

Premiação milionária

Se o Fortaleza terminar na 2ª posição, avança para o playoff da Copa Sul-Americana, quando o adversário será um dos times que ficaram na 3ª posição da fase de grupos da Libertadores. Já se ficar na liderança do Grupo H, se classifica direto às oitavas, quando encara um clube após sorteio.

No primeiro caso, a premiação da Conmebol é de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,4 milhões). Já para as oitavas, o valor recebido em prêmio total será de US$ 550 mil (aproximadamente R$ 2,7 milhões).

VALORES DA COPA SUL-AMERICANA DE 2023

Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 4,4 milhões) + US$ 100 mil (R$ 490 mil) por vitória

Playoff: US$ 500 mil (R$ 2,4 milhões)

Oitavas: US$ 550 mil (R$ 2,7 milhões)

Quartas: US$ 600 mil (R$ 2,9 milhões)

Semifinal: US$ 800 mil (R$ 3,9 milhões)

Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 9,8 milhões)

Campeão: US$ 5 milhões (R$ 24,7 milhões)

Legenda: Na Sul-Americana, o Fortaleza marcou 12 gols e sofreu apenas um Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Descanso do elenco

A classificação antecipada na Sul-Americana será fundamental para o técnico Vojvoda descansar mais o elenco. Isso porque os dois próximos jogos (Estudiantes de Mérida-VEN e Palestino-CHI) são fora de casa, o que envolve mais viagem, deslocamento e consequentemente o desgaste físico.

Com o cenário definido, a comissão técnica poderia rodar mais o elenco, poupar jogadores e focar as atenções na Série A do Brasileiro até o retorno da Sula, quando estará nas etapas eliminatórias.

Jogos do Fortaleza na Copa Sul-Americana

24.05 - Fortaleza x San Lorenzo-ARG | 19h, na Arena Castelão

06.06 - Estudiantes de Mérida-VEN x Fortaleza | 19h, no Metropolitano

27.06 - Palestino-CHI x Fortaleza | 19h, no El Teniente