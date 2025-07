Fortaleza vence com marcas de Renato Paiva e sela união com torcida na Série A

O Fortaleza voltou a vencer. Após mais de dois meses e 10 jogos, o time cearense encerrou o jejum e superou o Bragantino por 3 a 1, neste sábado (26), na Arena Castelão. Um resultado merecido, com marcas do técnico Renato Paiva, e que sela a união com a torcida na luta contra o rebaixamento na Série A. O Leão mostrou que tem força para sair do Z-4.

Com uma semana livre, ficou nítido os primeiros conceitos implementados: força na bola parada (dois gols nasceram assim), linhas altas (pressão que gerou o 3º gol), além de forte marcação no meio-campo, maior objetividade na troca de passes e uma transição muito rápida.

O desenho tático teve leve ajuste: no ataque era 4-3-3, com a defesa armada no 4-1-4-1. As opções individuais também surtiram efeito, com Deyverson marcando, Marinho sendo participativo, assim como Sasha, e Lucca Prior entrando bem no jogo.

A intensidade foi notória, com mais compromisso do elenco na parte defensiva. Deste modo, o Fortaleza foi superior durante quase o jogo todo e teve chance para ampliar, parando nas defesas do goleiro Lucão. Placar e desempenho são um sopro de esperança.

É fato que há muita margem para evoluir. A partir dos 30 minutos do 2º tempo, por exemplo, o Bragantino teve mais perigo. As laterais também carecem de maior cobertura, principalmente se Tinga e Diogo Barbosa seguirem como titulares. No fim, é parte do trabalho, que precisa manter o mesmo senso de urgência nos próximos jogos.

União da torcida

Legenda: A torcida do Fortaleza demonstrou muito apoio ao longo do jogo na Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha / SVM

Com a vitória, o Fortaleza chegou aos 14 pontos e subiu para a 18ª posição na Série A. O momento segue crítico, com a equipe no Z-4, mas a vitória chega em um momento de reconexão entre elenco, clube e arquibancada. O resultado tem o peso do torcedor.

Apesar das críticas com o péssimo desempenho em 2025, os tricolores protagonizaram uma grande manifestação de apoio na última sexta-feira (25), lotando o Pici em treino aberto. A atmosfera muda com a sinergia necessária para o acolhimento do novo trabalho. Logo, o triunfo tem um significado simbólico, mas não pode parar nisso.

Até o fim do 1º turno, os próximos desafios são com: Grêmio (F), Corinthians (F), Botafogo (C) - o confronto adiado com o Atlético-MG (F) ainda não registrou uma data confirmada. E o momento não muda com um placar isolado, mas com a constância.