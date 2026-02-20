Fortaleza teve mais de 20 saídas do elenco em 2026; veja quem falta deixar o clube

Em reformulação para 2026, o Fortaleza atingiu a marca de 21 saídas do elenco. O último nome foi o atacante paraguaio Adam Bareiro, vendido ao Boca Juniors-ARG por US$ 3 milhões (cerca de R$ 15 milhões). Assim, o clube mantém a estratégia de comercialização de ativos e redução da folha salarial a fim de atenuar o impacto financeiro sofrido após o rebaixamento à Série B.

No movimento de enxugamento do plantel, o novo departamento de futebol tricolor protagonizou rescisões, vendas e empréstimos. Internamente, a equipe pretende manter uma base sólida para buscar o acesso, mas compreende que nenhuma peça é “inegociável” para o mercado.

O principal objetivo é reduzir a folha salarial mensal dos jogadores para R$ 5 milhões - o montante era de R$ 12 milhões na Série A - e atingir a receita prevista em orçamento com a comercialização de direitos econômicos, fixada em R$ 66 milhões para toda a temporada de 2026.

Saídas do elenco do Fortaleza em 2026

ZAG - Benevenuto: rescindiu contrato e fechou com o Sport.

LAD - Tinga: rescindiu contrato e fechou com o Coritiba.

LAD - Eros Mancuso: emprestado ao Estudiantes-ARG com opção de compra até o fim de 2026.

LAE - Weverson Costa: rescindiu contrato e fechou com o Gil Vicente, de Portugal.

LAE - Bruno Pacheco: rescindiu contrato e fechou com a Chapecoense.

LAE - Felipe Jonathan: rescindiu contrato e fechou com o Coritiba.

VOL: Matheus Pereira: emprestado ao Corinthians por R$ 1,8 milhão e emprestado até o fim de 2026 com opção de compra fixada.

VOL - Pablo Roberto: emprestado ao Juventude.

VOL - Zé Welison: rescindiu contrato e fechou com o Remo.

VOL - Martínez: rescindiu contrato e fechou com o Vitória-BA.

VOL - Kauan: emprestado ao Athletic-MG até o fim de 2026.

MEI - Yeison Guzmán: emprestado ao America de Cali, da Colômbia, até o fim de 2026 com opção de compra.

ATA - Breno Lopes: vendido ao Coritiba por R$ 15 milhões.

ATA - Marinho: contrato chegou ao fim e não foi renovado, com o atleta se transferindo para o Vitória-BA.

ATA - Pikachu: contrato chegou ao fim e não foi renovado, com o atleta se transferindo para o Remo.

ATA - José Herrera: vendido ao Red Bull Bragantino por R$ 24 milhões.

ATA - Lucero: rescindiu contrato e fechou com a Universidad de Chile, do Chile.

ATA - Deyverson: rescindiu contrato e fechou com a LDU, do Equador

ATA - Moisés: vendido ao Santos por € 2 milhões (cerca de R$ 12,3 milhões), com meta que pode gerar mais € 1 milhão (aproximadamente R$ 6 milhões).

ATA - Adam Bareiro: vendido ao Boca Juniors, da Argentina, por US$ 3 milhões (cerca de R$ 15 milhões).

ATA - Allanzinho: emprestado ao Atlético-GO até o fim de 2026.

Legenda: O técnico Thiago Carpini precisa administrar o elenco de 2026 com as saídas Foto: Thiago Gadelha / SVM

Quem ainda falta sair?

O Fortaleza deve promover mais movimentos de saída no plantel no decorrer de 2026. O clube já definiu nomes que estão fora dos planos do técnico Thiago Carpini e que precisam se recolocar no mercado da bola. A medida pede agilidade, pois mesmo sem atuar, seguem como custos na folha.

A lista contempla mais seis nomes. Desses, o goleiro João Ricardo é o único com a transferência encaminhada, visto que há um acerto com o Corinthians para o empréstimo até o fim do ano, mas ainda se recupera de uma cirurgia para ficar disponível para a negociação. Outros atletas, como o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, a gestão negocia uma rescisão contratual para liberar o defensor.

Jogadores que ainda devem sair do Fortaleza