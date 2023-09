Fortaleza tem nove jogadores do elenco com contrato próximo do fim; veja lista

O elenco do Fortaleza possui jogadores com contratos próximos do fim. Restando três meses para dezembro, nove atletas do plantel atual encerram vínculo em 2023. Assim, o clube avalia com quais deve permanecer, o que pode incluir também a aquisição dos direitos econômicos para os vínculos de empréstimo.

A lista contempla: goleiros Fernando Miguel e Kozlinski; volante Caio Alexandre (pertence ao Vancouver Whitecaps-CAN); meias Lucas Crispim e Zanocelo (pertence ao Santos); e atacantes Pedro Rocha, Silvio Romero (pertence ao Independiente-ARG), Guilherme (pertence ao Grêmio) e Pikachu (pertence ao Shimizu S-Pulse-JAP).

Legenda: O Fortaleza tem nove jogadores do atual elenco com contrato encerrando em 2023 Foto: arte / SVM

Há ainda atletas que são do time, mas foram cedidos: os goleiros Kennedy (Pouso Alegre-MG) e Felipe Alves (São Paulo), e os meias Matheus Vargas (Sport) e Luiz Henrique (Botafogo-SP). A tendência é que esses não sejam reintegrados à equipe ao término dos vínculos.

A gestão tem interesse nas compras de Caio Alexandre e Yago Pikachu, por exemplo. Em fase final de recuperação, Pedro Rocha também é bem avaliado e deve renovar contrato para 2024. Já Guilherme, que se firmou como titular nos últimos jogos, manifestou o desejo de permanecer no time cearense por mais tempo. Os demais devem apresentar um desfecho até o fim do ano.

Vale ressaltar, no entanto, que há um imbróglio no processo. Com a punição de Transfer Ban aplicada pela Fifa, o clube trabalha com cautela em operações no mercado.

Atletas do Fortaleza com contratos próximos do fim (2023)

GOL - Fernando Miguel, Kozlinski e Kennedy (emprestado ao Pouso Alegre-MG) e Felipe Alves (emprestado ao São Paulo).

VOL - Caio Alexandre (pertence ao Vancouver Whitecaps-CAN)

MEI - Lucas Crispim, Zanocelo (pertence ao Santos), Matheus Vargas (emprestado ao Sport) e Luiz Henrique (emprestado ao Botafogo-SP).

ATA - Silvio Romero (pertence ao Independiente-ARG), Pedro Rocha, Guilherme (pertence ao Grêmio) e Yago Pikachu (pertence ao Shimizu S-Pulse-JAP).