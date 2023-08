Fortaleza pode contratar novos jogadores após punição da Fifa? Veja situação do transfer ban

A diretoria do Fortaleza aguarda uma resposta sobre o pedido de efeito suspensivo para a punição de dois Transfer Ban - emitidos pela Fifa ao clube. A decisão foi divulgada na última terça-feira (8), em resposta à denúncia do Colo-Colo, do Chile, que contestou a transferência do atacante Lucero.

O Diário do Nordeste explica o significado da sanção, que é prevista no Código Disciplinar quando uma agremiação descumpre uma decisão de natureza econômica e então é acionada pela entidade.

Punição de Transfer Ban do Fortaleza

Presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB-CE, o advogado Breno Gondim explicou que a síntese da punição é que “o Fortaleza ficará impedido de registrar novos jogadores a nível internacional ou nacional. Quando a punição é aplicada pela FIFA, é feito a comunicação para impor tal restrição em âmbito nacional também, no caso via CBF". Isso pois a penalização da Fifa é repassada e acatada no Brasil.

Assim, uma contratação pode ser efetuada, mas sem a inscrição no BID, o atleta não poderia atuar. A liberação existiria apenas com o fim do Transfer Ban, no caso do Fortaleza, só na janela de 2025.

Vale ressaltar que a equipe pode realizar empréstimos de atletas e também a venda de jogadores.

Caio Alexandre e Yago Pikachu

Legenda: Pikachu foi um dos destaques do esquema tático 3-5-2 do Fortaleza sob o comando de Vojvoda Foto: Thiago Gadelha / SVM

O volante Caio Alexandre, do Vancouver Whitecaps-CAN, e o ala Yago Pikachu, do Shimizu S-Pulse-JAP, são casos excepcionais. A dupla está emprestada ao Fortaleza até o fim de 2023. Na avaliação de Gondim, não há nenhum impedimento para efetuar a compra e a regularização, uma vez que seria apenas alteração contratual.

Como não seriam, de fato, "novos jogadores", o Transfer Ban não teria o efeito prático, segundo o advogado. Apesar disso, a diretoria analisa a situação com cautela. Deste modo, uma solução avaliada pela equipe é a renovação do empréstimo, para ganhar mais tempo para a compra e recebera resposta da situação judicial.

Jogadores emprestados

Legenda: Revelado pelo Fortaleza, Gustavo Coutinho é o artilheiro da Série B de 2023 com o Atlético-GO Foto: Ingryd Oliveira / Atlético-GO

Para atletas que pertencem ao Fortaleza e estão emprestados para outros times, não há nenhuma sanção. Ativos como o lateral-esquerdo Bruno Melo, cedido ao Goiás, e o atacante Coutinho, no Atlético-GO, por exemplo, podem retornar ao fim dos períodos e ficar à disposição.

Breno Gondim Presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB-CE “Quando um jogador é emprestado, o contrato dele é suspenso com o time de origem e ativado na nova instituição. No movimento de retorno, o contrato dele é reativo. Não há impedimento no Transfer Ban porque ele já possui vínculo com a instituição, não é um atleta novo”.

Por isso, essas peças cedidas podem atuar posteriormente ou até retornar ao mercado. Outros nomes também nesse modelo são o meia Sammuel (Atlético-GO) e o atacante Renato Kayzer (América-MG).