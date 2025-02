Fortaleza tem 11 jogadores emprestados em 2025; veja lista

O Fortaleza tem 11 jogadores emprestados na sequência da temporada de 2025. Com o início do ano, a gestão trabalha na montagem do elenco e também avalia todos os ativos com vínculo com o objetivo de encontrar a melhor alternativa para a evolução do respectivo atleta. O último nome, inclusive, foi o atacante Kauê Canela, cedido para o Botafogo-PB, conforme apurado pelo Diário do Nordeste.

Com os empréstimos, o clube apostou na recuperação dos atletas, além de conquistar receita com vendas. O mercado internacional também foi um destino, como no caso do meia Luquinhas, atualmente no Legia Varsóvia-POL.

De todos os nomes cedidos, o único que fechou um acordo no mesmo prazo de encerramento de contrato foi o goleiro Santos, no Athletico-PR. Assim, a tendência é que a passagem do arqueiro no Leão chegue ao fim em dezembro, se tornando então um agente livre no mercado.

Emprestados pelo Fortaleza que encerram contrato (não devem ficar)

GOL -Santos (Athletico-PR) | Encerra o contrato no Fortaleza no mesmo período do time paranaense.

Jogadores emprestados pelo Fortaleza com contrato para 2025 (avaliação)

GOL - Santos (Athletico-PR) | Emprestado até o fim da temporada de 2025.

ZAG - Habraão (Santa Clara, de Portugal) | Emprestado até 30 de junho de 2025.

ZAG - Bernardo Schappo (Vila Nova) | Emprestado até o fim da temporada de 2025.

ZAG - Tobias Figueiredo (Athletico-PR) | Emprestado até o fim da temporada de 2025.

VOL - Ryan Guilherme (UD Leiria, de Portugal) | Emprestado até 30 de junho de 2025.

VOL - Fabrício (Tombense-MG) | Emprestado até 30 de novembro de 2025.

MEI - Luquinhas (Legia Varsóvia, da Polônia) | Emprestado até 30 de junho de 2025.

MEI - Amorim (Athletic-MG) | Emprestado até 31 de dezembro de 2025.

ATA - Iarley (Athletic-MG) | Emprestado até o fim da temporada de 2025.

ATA - Guilherme Cachoeira (CSA) | Emprestado até o fim da temporada de 2025.

ATA - Kauê Canela (Botafogo-PB) | Emprestado até o fim da temporada de 2025.

Tempo de contrato dos jogadores emprestados pelo Fortaleza