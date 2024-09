Fortaleza no Brasileirão de Aspirantes 2024: cinco jogadores do time Sub-23 para ficar de olho

O Fortaleza estreia no Brasileirão de Aspirantes Sub-23 nesta quarta-feira (26). Após campanha histórica no Brasileirão Sub-20, onde chegou às semifinais, o time cearense tem um novo desafio nas categorias de base e deve utilizar a base da equipe da outra categoria, apesar do elenco mais jovem.

O primeiro compromisso é diante do Sport, no estádio Presidente Vargas (PV), às 16h. No Grupo A, além do Leão da Ilha, enfrenta ainda: Fluminense, Botafogo, Atlético-MG, Vitória-BA, Vasco e CRB.

Pelo regulamento, os quatro primeiros colocados de cada chave avançam ao mata-mata. O Diário do Nordeste lista cinco jogadores para o torcedor leonino acompanhar com o Brasileirão de Aspirantes.

ATA - Kauê Canela (20 anos)

Legenda: Kauê Canela chegou ao Pici no início de 2024 e logo se tornou um dos destaques da base Foto: João Moura / Fortaleza

Contratado em fevereiro de 2024 após brilhar pelo Novorizontino na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o centroavante logo assumiu o protagonismo no Sub-20 do Fortaleza. Durante o Brasileirão da categoria, despontou como um dos artilheiros com 11 gols na campanha e aparece como grande esperança nas categorias de base pela técnica de finalização, boa estatura (1,80m) e movimentação.

ATA - Iarley (21 anos)

Legenda: Iarley brilhou na base e depois foi integrado ao profissional do Fortaleza Foto: Felipe Honorato / Fortaleza

Uma das principais apostas da gestão tricolor, o atacante chegou ao Pici em 2023 após empréstimo junto ao Floresta, se destacou e depois teve 60% dos direitos econômicos adquiridos por R$ 300 mil. O grande momento foi na Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando foi artilheiro do Fortaleza com cinco gols, sendo posteriormente incorporado ao profissional, onde trabalhou com Vojvoda no ano.

ATA - Carlos Miguel (19 anos)

Legenda: Carlos Miguel estava no futebol profissional antes de chegar na base do Fortaleza Foto: João Moura / Fortaleza

Recém-chegado ao Fortaleza após empréstimo junto ao Coimbra-MG, o atacante se destaca pela velocidade e o drible, apresentando um grande histórico recente. Em 2023, pelo time mineiro Sub-20, marcou 14 gols em 22 jogos, sendo incorporado ao profissional. Na Copinha de 2024 foram mais três bolas na rede. Com essa breve carreira, passou ainda por Atlético-MG, Palmeiras e Villa Nova-MG.

MEI - Lucca Prior (20 anos)

Legenda: O meia Lucca Prior tem contrato com o Fortaleza até junho de 2025 Foto: Renan Rocha / Fortaleza

Fruto do processo de captação das categorias de base, o meia foi anunciado em agosto permeado de altas expectativas após uma grande passagem pelo Athletico-PR. Internamente, o clube trabalha com a projeção de Prior ao profissional pela versatilidade, polivalência e também qualidade técnica. Com ofertas da Europa recusadas, tem agora nos Aspirantes a primeira grande chance no Fortaleza.

ZAG - Geilson (20 anos)

Legenda: Geilson foi emprestado ao Ferroviário em 2024 e depois retornou ao Fortaleza Foto: Gero Rodrigues / Fortaleza

Natural de Fortaleza, o zagueiro foi revelado nas categorias de base do Leão e sempre teve atuação de destaque na base, acumulando experiência em torneios como Copa São Paulo de Futebol Júnior e Brasileirão Sub-20. Em 2024, foi incorporado ao profissional e passou a trabalhar com Vojvoda, mas não entrou em campo. Já na reta final da Série C, o defensor foi emprestado para o Ferroviário.