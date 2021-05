Fortaleza mostra poder de negociação em venda milionária de Bergson; veja valores

A diretoria do Fortaleza mostrou poder de negociação na venda de Bergson ao Johor FC, da Malásia. Ao todo, o acordo confirmado nesta quinta-feira (20) rendeu quase R$ 3 milhões aos cofres tricolores. E o trunfo reside na grande valorização do atleta, que tinha apenas cinco meses de clube.

Assim, o custo-benefício se torna excelente. A chegada ao Pici ocorreu em outubro de 2020 após rescisão com o Ceará, ou seja, sem custos. Em campo, conseguiu 3 gols em 14 jogos até março de 2021. Na sequência, foi emprestado por US$ 100 mil (cerca de R$ 570 mil).

O Johor FC tinha até o fim de maio para manifestar o desejo de compra, em cláusula de US$ 400 mil (cerca de R$ 2,2 milhões). O processo foi firmado porque o jogador mostrou desempenho, com 11 tentos em 11 partidas, quebrando recordes no exterior e assumindo a titularidade.

Logo, a gestão do Fortaleza permitiu o crescimento de um ativo do elenco e ainda lucrou no acordo. Com os déficits da pandemia de Covid-19, a venda milionária ajuda no equilíbrio financeiro. Ao torcedor, vale ressaltar também que os valores de transferências não chegam líquidos ao time.

Legenda: Júnior Santos participou de 27 jogos e marcou 10 gols com a camisa tricolor Foto: Foto: JL Rosa / SVM

Um detalhe: é a segunda grande negociação do departamento de futebol em curto intervalo de tempo. Em abril, o clube confirmou a participação na venda do atacante Júnior Santos no Japão.

