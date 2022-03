Fortaleza marcou gol em todos os jogos da temporada 2022; veja artilharia e líderes de assistência

O elenco do Fortaleza mostrou força ofensiva no início da temporada de 2022. Após investimento alto no mercado para o setor ofensivo, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda manteve o esquema tático 3-5-2 e conseguiu marcar gol em todos os jogos até o momento, seguindo também invicto.

Jogos do Fortaleza em 2022

Fortaleza 5x1 Atlético-BA | Copa do Nordeste

Fortaleza 2x0 CRB | Copa do Nordeste

Fortaleza 2x1 Ferroviário | Estadual

Ferroviário 0x1 Fortaleza | Estadual

Altos-PI 1x1 Fortaleza | Copa do Nordeste

Pacajus 0x5 Fortaleza | Estadual

Fortaleza 1x0 Pacajus | Estadual

Fortaleza 3x1 Bahia | Copa do Nordeste

Botafogo-PB 1x1 Fortaleza | Copa do Nordeste

Náutico 2x2 Fortaleza | Copa do Nordeste

Fortaleza 1x1 Ceará | Copa do Nordeste

Floresta 0x2 Fortaleza | Copa do Nordeste

Fortaleza 5x0 Sousa-PB | Copa do Nordeste

Ao todo, foram 31 bolas na rede em 13 partidas, com média de 2,3 gols por jogo. Os artilheiros são o ala Yago Pikachu e o atacante Moisés, ambos com cinco bolas na rede. A dupla também lidera em participações diretas em gols no ano, com oito.

Legenda: Moisés e Pikachu lideram as participações em gol do Fortaleza em 2022 Foto: Fabiane de Paula / SVM

Principais reforços do setor ofensivo, Silvio Romero (3) e Renato Kayzer (2) também cresceram em rendimento nos últimos confrontos e ganharam confiança para a sequência. Na goleada por 5x1 contra o Atlético-BA, na última terça-feira (22), por exemplo, Kayzer marcou os dois primeiros gols pelo novo time.

Legenda: Contratação mais cara da história do futebol cearense, Kayzer marcou dois gols pelo Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

O detalhe paralelo ao número de gols é o leque de garçons dentro do plantel. Posto ocupado principalmente pelo meia Lucas Crispim em 2021, agora tem três na liderança das assistências: Pikachu, Moisés e Ronald. A concentração de atletas mostra o funcionamento coletivo da equipe.

É fato: o Leão tem muito a evoluir. E a gestão ofereceu alternativas para a comissão técnica. No entanto, o caminho da evolução chega com desempenho: está invicto em 2022, com vaga na final do Campeonato Cearense e na semifinal da Copa do Nordeste. Assim, Vojvoda busca o time ideal.

Artilharia do Fortaleza em 2022

Pikachu: 5

Moisés: 5

Depietri: 3

Romarinho: 3

Romero: 3

Hércules: 2

Renato Kayzer: 2

Tinga: 2

Titi: 2

Igor Torres: 1

Robson: 1

Zé Welison: 1

Assistências do Fortaleza em 2022