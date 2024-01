Fortaleza é o time mais valioso do Nordeste, aponta estudo; confira o ranking de clubes da região

O Fortaleza é o time mais valioso do Nordeste, com base na temporada de 2023. A conclusão é de um relatório da Sports Value, grupo especializado no mercado esportivo, que fez um raio-x do futebol brasileiro e montou um ranking com a estimativa dos 30 clubes de maior valor no cenário nacional.

Na região nordestina, o top-5 é completado por: Sport (2º), Bahia (3º), Ceará (4º) e Santa Cruz (5º). Para definição dos valores, os critérios adotados foram: ativos do clube circulante (caixa e aplicação financeira), ativos imobilizados (estádio, CT e estrutura), avaliação da marca, elenco, investimento nas categorias da base, além dos ativos esportivos (registros em Federações e também na CBF).

O Top-30 do Brasil em 2023 apresentou valuation de R$ 33,2 bilhões. O Fortaleza está avaliado em R$ 636 milhões, com alta de 17% se comparado com 2022 - no Brasil, é o 12º. Já o Ceará vale R$ 420 milhões, com uma queda de 4%. No âmbito nacional, o Vovô aparece em 21º da lista. Confira abaixo o ranking de Sports Value com os principais do Nordeste e do futebol brasileiro.

Confira os clubes do Nordeste mais valiosos (Sports Value)

Fortaleza: R$ 636 milhões Sport: R$ 468 milhões Bahia: R$ 459 milhões Ceará: R$ 420 milhões Santa Cruz: R$ 263 milhões Náutico: R$ 246 milhões

Confira os clubes do Brasil mais valiosos (Sports Value)

Flamengo: R$ 4,52 bilhões Palmeiras: R$ 3,57 bilhões Corinthians: R$ 3,07 bilhões Atlético-MG: R$ 2,95 bilhões São Paulo: R$ 2,2 bilhões Internacional: R$ 2,1 bilhões Athletico-PR: R$ 2,09 bilhões Fluminense: R$ 1,45 bilhão Red Bull Bragantino: R$ 1,19 bilhão Santos: R$ 1,18 bilhão Grêmio: R$ 1,04 bilhão Cruzeiro: R$ 766 milhões Fortaleza: R$ 636 milhões Botafogo: R$ 598 milhões América-MG: R$ 582 milhões Coritiba: R$ 565 milhões Vasco da Gama: R$ 503 milhões Sport: R$ 468 milhões Bahia: R$ 459 milhões Atlético-GO: R$ 450 milhões Ceará: R$ 420 milhões