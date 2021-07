Fortaleza aprova desempenho e estuda compra de zagueiro Benevenuto ao fim do empréstimo

A diretoria do Fortaleza aprova o desempenho e tem interesse na aquisição do zagueiro Marcelo Benevenuto. Emprestado pelo Botafogo até o fim de 2021, o jogador se tornou titular do técnico Juan Pablo Vojvoda e tem potencial de mercado para venda.

No momento, o clube realiza análise financeira e busca soluções para viabilizar o investimento: o contrato possui prioridade de compra ao Fortaleza. O processo é similar ao do volante Éderson, cedido pelo Corinthians até dezembro com a mesma cláusula contratual de Benevenuto.

Nos dois casos, apesar da dificuldade econômica da operação, o plano é aquisição dos direitos federativos dos atletas para fortalecimento do elenco principal e a possibilidade de comercialização posterior.

Natural do Rio de Janeiro, o defensor de 25 anos foi revelado pelo Resende-RJ e teve as principais chances no Botafogo, onde tem vínculo até 2023. O atleta está feliz e muito adaptado no Pici.

Importância no elenco

Benevenuto chegou ao Fortaleza em 31 de março e logo assumiu a titularidade. Com força física, poder de marcação e bom jogo aéreo, evoluiu no esquema 3-5-2 e forma trio defensivo com o lateral Tinga e o zagueiro Titi. Após 11 rodadas, a defesa é a 2ª menos vazada da Série A, com nove gols.

Legenda: Benevenuto tem como trunfo no Fortaleza o forte jogo aéreo Foto: Thiago Gadelha / SVM

Assim, a gestão compreende o jogador como um dos pilares do setor. Ao longo do ano foram 20 jogos com a camisa tricolor entre Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Brasileirão.

Vale ressaltar que a contratação enfrentou resistência de parte da torcida por conta de uma denúncia do Ministério Público sob suposta agressão a ex-namorada em 2017. Em maio de 2021, o atleta foi absolvido pelo 5º Juizado de Violência Doméstica do Rio de Janeiro, com o caso encerrado.

Dados de Benevenuto na Série A de 2021 (SofaScore):