Defesa, rodízio e invencibilidade: as marcas do Fortaleza no início da Série A de 2023

O Fortaleza é um dos únicos invictos na Série A de 2023. Ao lado do Palmeiras, o time de Vojvoda iniciou forte na competição e briga na parte alta da tabela após as rodadas iniciais, diferente da temporada de 2022. Assim, o Diário do Nordeste lista as marcas da equipe no início do Brasileirão.

Marcas do Fortaleza na Série A de 2023

Invencibilidade : ao lado do Palmeiras, é o único clube que não perdeu após seis rodadas.

: ao lado do Palmeiras, é o único clube que não perdeu após seis rodadas. Defesa : sistema defensivo menos vazado, junto do São Paulo, com apenas quatro gols.

: sistema defensivo menos vazado, junto do São Paulo, com apenas quatro gols. Rodízio : Vojvoda não repetiu a escalação titular em nenhum jogo e usou 20 atletas.

: Vojvoda não repetiu a escalação titular em nenhum jogo e usou 20 atletas. Equilíbrio: as campanhas de mandante e visitante são iguais, de mesma pontuação (5).

Legenda: Vojvoda promoveu um rodízio intenso no elenco do Fortaleza no Brasileirão Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

No momento, o time tricolor soma 10 de 18 pontos disputados, com aproveitamento de 55%. A campanha é bem superior à do ano passado, quando o Leão conquistou apenas um em seis partidas realizadas.

O curioso: a pontuação atual é inferior, mas próxima de 2021, quando fez 11 no mesmo recorte. Naquela temporada, o time terminou no G-4 do Brasileirão em uma campanha histórica no Nordeste.

Fortaleza de Fortaleza na Série A após seis rodadas

2023: 10 pontos (55,6% aproveitamento) | 2V / 4E / 0D

2022: 1 ponto (5,6% de aproveitamento) | 0V / 1E / 5D

2021: 11 pontos (61,1% aproveitamento) | 3V / 2E / 1D

Legenda: O Fortaleza está invicto e na 8ª posição da tabela da Série A Foto: reprodução / SrGoool

Escalações titulares do Fortaleza

Fortaleza 0x0 Internacional | Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Lucas Sasha, Calebe e Moisés; Lucero e Thiago Galhardo.

Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Lucas Sasha, Calebe e Moisés; Lucero e Thiago Galhardo. Coritiba 0x3 Fortaleza | Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Calebe e Pochettino; Guilherme e Silvio Romero.

Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Calebe e Pochettino; Guilherme e Silvio Romero. Fortaleza 4x2 Fluminense | Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Calebe e Pochettino; Moisés e Thiago Galhardo.

Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Calebe e Pochettino; Moisés e Thiago Galhardo. Corinthians 1x1 Fortaleza | Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules e Lucas Sasha; Calebe, Moisés e Thiago Galhardo.

Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules e Lucas Sasha; Calebe, Moisés e Thiago Galhardo. Fortaleza 0x0 São Paulo | Kozlinski; Tinga, Brítez, Titi e Lucas Crispim; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Pikachu, Guilherme e Silvio Romero.

Kozlinski; Tinga, Brítez, Titi e Lucas Crispim; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Pikachu, Guilherme e Silvio Romero. Grêmio 0x0 Fortaleza | João Ricardo; Dudu, Ceballos, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Lucas Sasha e Hércules; Calebe, Romarinho e Lucero.