Como chega o Colo-Colo e o que a imprensa da argentina falou do Fortaleza na Libertadores

O Fortaleza tem um novo capítulo da Libertadores de 2025 nesta quinta-feira (10), no estádio Monumental de Santiago, no Chile, contra o Colo-Colo, às 21h30 (de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo E. Com a derrota para o Racing-ARG na estreia, o confronto ganha um peso importante para o sonho da classificação do time cearense, além de ser mais um passo na rivalidade crescente com o adversário chileno após os jogos de 2022 e também a briga jurídica com a transferência do atacante argentino Lucero ao Leão.

A delegação do 'Cacique' também chega pressionada para o embate pelos resultados ruins no início de temporada. Na Liberta, empatou em 3 a 3 com o Atlético Bucaramanga, na Colômbia, e depois emendou um empate em casa sem gols com o Santiago Wanderers-CHI, da 2ª divisão, pela Copa do Chile, mesmo com força máxima no domingo (6).

Contra o Fortaleza, a expectativa é da escalação no 4-3-3 sob o comando do argentino Jorge Almirón com: Brayan Cortés; Maurício Isla, Alan Saldivia, Sebastián Vegas e Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Esteban Pavez e Claudio Pizarro; Claudio Aquino, Javier Correa e Lucas Cepeda. Segundo o jornal DaleAlbo, o volante Tomás Alarcon ficou fora das duas últimas partidas para se recuperar fisicamente e pode ser uma surpresa entre os relacionados para o novo compromisso.

Críticas no Chile

O Colo-Colo vive um momento de mais cobrança em 2025. Em 11 jogos, soma quatro vitórias, quatro empates e três derrotas. No recorte recente, empatou as três últimas partidas (Palestino-CHI, Santiago Wanderers-CHI e Atlético Bucaramanga-COL) entre Libertadores, Copa do Chile e Campeonato Chileno, onde ocupa a 10ª colocação, no momento fora do G-7, que define os classificados para a Sul-Americana e Liberta. Após o último resultado, Marcelo Barticciotto, ídolo chileno e comentarista do Cooperativa Deportes, criticou o desempenho.

"O Colo-Colo jogou um jogo ruim,. Mesmo que tivesse vencido (o Santiago Wanderers), isso não mudaria a análise. Ele não tinha ideias, não era claro e abusava da posse de bola com toque curto, raramente usava o passe vertical e jogadores que atacam o espaço [...] O rival se defendeu e não sofreu muito com os ataques do Cacique, o Wanderers fez valer sua estratégia, mesmo sendo inferior no papel e na realidade". Marcelo Barticciotto Ídolo chileno e comentarista do Cooperativa Deportes

O portal En Cancha destacou que a queda de rendimento pode impactar na formação tática da equipe. "A verdade é que Jorge Almirón não está satisfeito com o desempenho de alguns setores do campo, principalmente do bloco defensivo. Pela mesma razão, tem em mente uma mudança na escalação. O treinador tentará dois esquemas durante estes dias antes da partida: 3-5-2 e 4-3-3. Ainda não está definido, mas um deles será escolhido", ressaltou trecho da reportagem.

Além da alteração de esquema, o goleiro Brayan Cortés também virou alvo de cobranças da torcida. Assim, cedeu lugar para o reserva imediato Fernando De Paul no último jogo. Deste modo, essa é outra alteração que pode existir na formação do Colo-Colo, que já foi campeão da Libertadores em 1991.

Com a falta de resultados positivos, o possível ambiente hostil com a presença de Lucero, ex-camisa 9 do Colo-Colo e atualmente no Fortaleza, apresentou pouco destaque nos principais portais, apesar de ser um tema recorrente nas redes sociais com provocações dos torcedores chilenos. Um tema que viralizou no país vizinho foi uma infestação de baratas no estádio Monumental de Santiago, palco do jogo na Libertadores.

Avaliação do Fortaleza

Legenda: "Sorría, Almirón: as importantes baixas que terá o Fortaleza para enfrentar o Colo-Colo", escreve o portal En Cancha Foto: reprodução / En Cancha

Uma matéria do En Cancha começa com "Sorria, Almirón" ao ressaltar as baixas que o Fortaleza terá. "Os Albos precisam urgentemente de uma vitória para abrir caminho para as oitavas de final da Libertadores, o mesmo cenário do Fortaleza", destacou parte do texto. O DaleAlbo indicou que é o melhor momento para o Colo-Colo encarar o Leão. "A equipe de Almirón terá que estar focada e bem no ataque para conseguir conquistar os três pontos no Monumental contra um rival direto. A oportunidade surge justamente em um momento em que o clube brasileiro não consegue decolar na temporada", além de indicar que "o Fortaleza de 2025 está longe de ser o de 2024" ao relembrar a campanha de G-4 da Série A do Brasileiro.

O portal AS, do Chile, ressaltou que o time cearense teve "um resultado ruim contra o modesto Mirassol", o que ampliou a crise. Além disso, reforçou que cinco jogadores estão fora do embate e são desfalques importantes para Vojvoda, na avaliação dos chilenos: o zagueiro Brítez, o lateral-direito Tinga, o volante Pedro Augusto, o meia Pochettino e o atacante Breno Lopes.

Últimos jogos do Colo-Colo-CHI