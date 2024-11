Com empate do Sport, Ceará pode entrar no G-4 da Série B se vencer na rodada; veja cenário

O início da 36ª rodada da Série B de 2024 foi perfeita para o Ceará, que agora depende apenas de si para conquistar o acesso à Série A de 2025 e já pode entrar no G-4 na próxima terça-feira (12) contra o Botafogo-SP. Tudo devido ao tropeço do Sport neste domingo (10): na Ilha do Retiro, os pernambucanos empataram com a Chapecoense em 1 a 1. O resultado abre margem para o Vovô ultrapassá-los e chegar na zona de classificação em caso de uma vitória.

Isso porque o Sport (4º colocado) chegou aos 60 pontos com esse resultado, enquanto o Vovô tem 57 e uma partida a menos - restando apenas três para o fim do torneio. Se vencer o próximo compromisso, no estádio Santa Cruz/SP, às 21h30, o Vovô iguala a pontuação, mas ultrapassa no número de vitórias, que seria 18 x 17. Logo, entra no G-4.

Em paralelo, os demais times do G-4 também não venceram na rodada ainda, acirrando mais a disputa. O Novorizontino-SP perdeu para o Operário-PR por 1 a 0, enquanto o Mirassol empatou com o Avaí - ambos possuem 63 pontos e estão muito próximos do acesso, o que deixa o Sport como principal concorrente do Ceará na briga pela vaga.

Legenda: O Ceará pode entrar no G-4 da Série B em caso de vitória contra o Botafogo-SP Foto: reprodução / SrGoool

O Leão da Ilha pode chegar aos 66 se vencer todas, o mesmo que o Vovô, mas os critérios de desempate são favoráveis para os comandados do treinador Léo Condé. Deste modo, o time cearense deve trabalhar para ter 100% de aproveitamento nos três últimos jogos (Botafogo-SP, América-MG e Guarani). O Sport encara Ponte Preta e Santos.

Em tempo: resultados recentes também deixaram Goiás e Operário-PR na briga, apesar de chances remotas na reta final da Segundona.

Últimos jogos de Ceará e Sport na Série B

36ª rodada

10.11 - Sport 1x1 Chapecoense | Ilha do Retiro

12.11 - Botafogo-SP x Ceará | Estádio Santa Cruz/SP, às 21h30

37ª rodada

16.11 - Ponte Preta x Sport | Moisés Lucarelli/SP, às 21h30

18.11 - Ceará x América-MG | Arena Castelão, às 21h45

38ª rodada

24.11 - Guarani-SP x Ceará | A definir

24.11 - Sport x Santos | A definir