Com 37 jogadores no elenco, Fortaleza ainda tem 5 atletas para estrear em 2025; veja lista
O próximo compromisso é contra o Vitória-BA, no sábado (13)
O técnico argentino Martín Palermo tem 37 jogadores à disposição para trabalhar no Fortaleza. Segundo o portal Transfermarkt, o clube tem o 4º maior elenco da Série A. Assim, aumentam as alternativas e também a expectativa do torcedor tricolor, com cinco atletas que ainda não estrearam.
Na última janela de transferências, a equipe anunciou 11 reforços e um retorno, sendo também o time que mais se movimentou no mercado. Assim, o Diário do Nordeste lista quem ainda não atuou pelo Leão, com chance de estreia no sábado (13), na Arena Castelão, contra o Vitória-BA, às 16h.
A lista conta com os zagueiros Marcelo Benevenuto e Lucas Gazal, os meias Yeison Guzmán e Lucas Crispim, além do atacante Kayke. Todos estão regularizados e liberados para a partida.
Reforços do Fortaleza na janela de transferência
- GOL: Helton Leite | 5 jogos
- GOL: Vinícius Silvestre | 2 jogos
- LAE: Weverson Costa | 3 jogos
- ZAG: Lucas Gazal | Ainda não estreou
- ZAG: Marcelo Benevenuto | Ainda não estreou
- VOL: Pierre | 1 jogo
- VOL: Pablo Roberto | 2 jogos
- MEI: Lucas Crispim | Ainda não estreou
- MEI: Yeison Guzmán | Ainda não estreou
- ATA: Kayke | Ainda não estreou
- ATA: Adam Bareiro | 9 jogos
- ATA: José Herrera | 8 jogos
Veja também
Na defesa, com as lesões do zagueiro Kuscevic e do lateral-direito Tinga, Palermo precisa encontrar novas soluções no setor. Além disso, o atacante Moisés também sentiu desconforto muscular e se tornou uma baixa ofensiva. Assim, existe mais oportunidade para as incorporações ganharem espaço.
Uma provável escalação do Fortaleza, no esquema 4-2-3-1, pode contar com o meia colombiano Yeison Guzmán entre os titulares. A formação teria: Helton Leite; Mancuso, Gastón Ávila, Brítez e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Guzmán, Lucca Prior e Pochettino; Lucero.
Elenco do Fortaleza
- GOL (5): João Ricardo, Brenno, Helton Leite, Magrão e Vinícius Silvestre
- ZAG (5): Brítez, Kuscevic, Gastón Ávila, Lucas Gazal e Benevenuto
- LAD (2): Mancuso e Tinga
- LAE (3): Bruno Pacheco, Diogo Barbosa e Weverson Costa
- VOL (8): Lucas Sasha, Rossetto, Matheus Pereira, Zé Welison, Rodrigo, Martínez, Pierre e Pablo Roberto
- MEI (4): Lucca Prior, Pochettino, Lucas Crispim e Yeison Guzmán
- ATA (10): Lucero, Breno Lopes, Marinho, Moisés, Allanzinho, Deyverson, Pikachu, Kayky, Adam Bareiro e José Herrera.