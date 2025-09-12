Diário do Nordeste
Com 37 jogadores no elenco, Fortaleza ainda tem 5 atletas para estrear em 2025; veja lista

O próximo compromisso é contra o Vitória-BA, no sábado (13)

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 10:21)
Alexandre Mota
Legenda: O meia colombiano Yeison Guzmán é um dos principais reforços do Fortaleza na temporada de 2025
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O técnico argentino Martín Palermo tem 37 jogadores à disposição para trabalhar no Fortaleza. Segundo o portal Transfermarkt, o clube tem o 4º maior elenco da Série A. Assim, aumentam as alternativas e também a expectativa do torcedor tricolor, com cinco atletas que ainda não estrearam.

Na última janela de transferências, a equipe anunciou 11 reforços e um retorno, sendo também o time que mais se movimentou no mercado. Assim, o Diário do Nordeste lista quem ainda não atuou pelo Leão, com chance de estreia no sábado (13), na Arena Castelão, contra o Vitória-BA, às 16h.

A lista conta com os zagueiros Marcelo Benevenuto e Lucas Gazal, os meias Yeison Guzmán e Lucas Crispim, além do atacante Kayke. Todos estão regularizados e liberados para a partida.

Reforços do Fortaleza na janela de transferência

  • GOL: Helton Leite | 5 jogos
  • GOL: Vinícius Silvestre | 2 jogos
  • LAE: Weverson Costa | 3 jogos
  • ZAG: Lucas Gazal | Ainda não estreou
  • ZAG: Marcelo Benevenuto | Ainda não estreou
  • VOL: Pierre | 1 jogo
  • VOL: Pablo Roberto | 2 jogos
  • MEI: Lucas Crispim | Ainda não estreou
  • MEI: Yeison Guzmán | Ainda não estreou
  • ATA: Kayke | Ainda não estreou
  • ATA: Adam Bareiro | 9 jogos
  • ATA: José Herrera | 8 jogos

Alexandre Mota

A escalação ideal do Fortaleza de Palermo contra o Vitória-BA

Na defesa, com as lesões do zagueiro Kuscevic e do lateral-direito Tinga, Palermo precisa encontrar novas soluções no setor. Além disso, o atacante Moisés também sentiu desconforto muscular e se tornou uma baixa ofensiva. Assim, existe mais oportunidade para as incorporações ganharem espaço.

Uma provável escalação do Fortaleza, no esquema 4-2-3-1, pode contar com o meia colombiano Yeison Guzmán entre os titulares. A formação teria: Helton Leite; Mancuso, Gastón Ávila, Brítez e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Guzmán, Lucca Prior e Pochettino; Lucero.

Elenco do Fortaleza

  • GOL (5): João Ricardo, Brenno, Helton Leite, Magrão e Vinícius Silvestre
  • ZAG (5): Brítez, Kuscevic, Gastón Ávila, Lucas Gazal e Benevenuto
  • LAD (2): Mancuso e Tinga
  • LAE (3): Bruno Pacheco, Diogo Barbosa e Weverson Costa
  • VOL (8): Lucas Sasha, Rossetto, Matheus Pereira, Zé Welison, Rodrigo, Martínez, Pierre e Pablo Roberto
  • MEI (4): Lucca Prior, Pochettino, Lucas Crispim e Yeison Guzmán
  • ATA (10): Lucero, Breno Lopes, Marinho, Moisés, Allanzinho, Deyverson, Pikachu, Kayky, Adam Bareiro e José Herrera.
