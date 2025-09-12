Com 37 jogadores no elenco, Fortaleza ainda tem 5 atletas para estrear em 2025; veja lista

O técnico argentino Martín Palermo tem 37 jogadores à disposição para trabalhar no Fortaleza. Segundo o portal Transfermarkt, o clube tem o 4º maior elenco da Série A. Assim, aumentam as alternativas e também a expectativa do torcedor tricolor, com cinco atletas que ainda não estrearam.

Na última janela de transferências, a equipe anunciou 11 reforços e um retorno, sendo também o time que mais se movimentou no mercado. Assim, o Diário do Nordeste lista quem ainda não atuou pelo Leão, com chance de estreia no sábado (13), na Arena Castelão, contra o Vitória-BA, às 16h.

A lista conta com os zagueiros Marcelo Benevenuto e Lucas Gazal, os meias Yeison Guzmán e Lucas Crispim, além do atacante Kayke. Todos estão regularizados e liberados para a partida.

Reforços do Fortaleza na janela de transferência

GOL: Helton Leite | 5 jogos

GOL: Vinícius Silvestre | 2 jogos

LAE: Weverson Costa | 3 jogos

ZAG: Lucas Gazal | Ainda não estreou

ZAG: Marcelo Benevenuto | Ainda não estreou

VOL: Pierre | 1 jogo

VOL: Pablo Roberto | 2 jogos

MEI: Lucas Crispim | Ainda não estreou

MEI: Yeison Guzmán | Ainda não estreou

ATA: Kayke | Ainda não estreou

ATA: Adam Bareiro | 9 jogos

ATA: José Herrera | 8 jogos

Na defesa, com as lesões do zagueiro Kuscevic e do lateral-direito Tinga, Palermo precisa encontrar novas soluções no setor. Além disso, o atacante Moisés também sentiu desconforto muscular e se tornou uma baixa ofensiva. Assim, existe mais oportunidade para as incorporações ganharem espaço.

Uma provável escalação do Fortaleza, no esquema 4-2-3-1, pode contar com o meia colombiano Yeison Guzmán entre os titulares. A formação teria: Helton Leite; Mancuso, Gastón Ávila, Brítez e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Guzmán, Lucca Prior e Pochettino; Lucero.

Elenco do Fortaleza