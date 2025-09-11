A escalação ideal do Fortaleza de Palermo contra o Vitória-BA

O técnico argentino Martín Palermo estreia no comando do Fortaleza no sábado (13), em uma verdadeira prova de sobrevivência: na vice-lanterna, o time cearense tenta respirar na Série A contra o Vitória-BA, às 16h, na Arena Castelão. Um confronto que se transformou em decisão e exige um resultado imediato, assim como a escalação ideal após duas semanas sem jogos.

No elenco, a nova comissão conta com 38 jogadores. Do Brasileirão, o plantel é o 4º maior, além de ser o que mais se reforçou na última janela, com 11 reforços e um retorno.

Deste modo, o trabalho de Palermo é permitir que o Leão possa competir - o que não tem conseguido fazer. Com a atmosfera de apoio gerada, a torcida se aproximou do clube de novo e projeta uma arrancada histórica para evitar o rebaixamento, o que já seria um feito grandioso.

Por isso, o Diário do Nordeste lista possíveis escalações. Vale ressaltar que, pelas peças disponíveis, é possível montar diversas formações: 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2 ou 4-2-3-1.

Opção 1 (4-4-2)

Legenda: Fortaleza escalado no 4-4-2 contra o Vitória-BA Foto: arquivo / SVM

O esquema tático preferido de Palermo é o 4-4-2. Assim, mantém um padrão próximo do utilizado no Olímpia, do Paraguai, com quatro peças no meio-campo, sendo dois armados. Em alta nos treinos, o colombiano ganharia vaga entre os titulares com Prior. A linha defensiva teria Brítez na direita, enquanto a dupla de volantes segue intacta: Lucas Sasha e Matheus Pereira.

Opção 2 (4-3-3)

Legenda: Fortaleza escalado no 4-3-3 contra o Vitória-BA Foto: arquivo / SVM

A formação seria mais próxima da adotada pelo português Renato Paiva: 4-3-3. Sem mexer tanto na parte tática, o principal acréscimo de Palermo precisaria ser na motivação e na postura do coletivo em campo. Assim, os pontas voltariam, com Breno Lopes e Marinho como titulares.

Opção 3 (3-5-2)

Legenda: Fortaleza escalado no 3-5-2 contra o Vitória-BA Foto: arquivo / SVM

Uma plataforma de jogo que fez sucesso anteriormente no Pici é o 3-5-2. Para solucionar as questões ofensivas, o modelo poderia voltar com três zagueiros e dois alas, o que permitiria a utilização de Pikachu na direita e Pacheco na esquerda - Lucas Crispim também seria opção. Deste modo, em parte do jogo, o Fortaleza poderia se defender com uma linha de cinco atletas.

Opção 4 (4-2-3-1)

Legenda: Fortaleza escalado no 4-2-3-1 contra o Vitória-BA Foto: arquivo / SVM

Com o ataque em baixa, uma alternativa para Palermo é preencher mais o meio-campo e ampliar o poder de armação da equipe. Assim, a formação 4-2-3-1 ganha força e pode ser utilizada com Guzmán, Pochettino e Lucca Prior. A proposta seria reter mais a posse de bola e ser protagonista em casa contra o Vitória-BA, deixando apenas um centroavante mais à frente.