Com 33 jogadores, Ceará avalia elenco e pode ter mais saídas na temporada de 2022

O Ceará Sporting Club atravessa um momento de reformulação interna na temporada de 2022 e pode ter mudanças no elenco antes do início da Série A. Com 33 jogadores, a diretoria alvinegra ainda busca reforços no mercado e não descarta mais saídas nos próximos meses.

Após os 10 primeiros jogos, o departamento de futebol alvinegro analisa o desempenho individual dos atletas e dos setores do plantel junto do treinador Tiago Nunes e da comissão técnica. Assim, definições são planejadas, como foi a rescisão do atacante Gabriel Santos na última terça (8).

Legenda: Gabriel Santos deixou o Ceará após nove partidas pelo clube e nenhum gol Foto: divulgação / Ceará

A perspectiva interna não é voltada apenas para um elenco “inchado”, mas para um “competitivo”. Com a aproximação da Copa Sul-Americana e a reta final da Copa do Nordeste, a expectativa é de manutenção principalmente dos nomes bem avaliados, com peças retornando para o mercado.

Diante de um perfil vasto de contratos e jogadores, a gestão avalia situações de negociações, não renovações e empréstimos. O foco principal são os atletas que estão pouco utilizados até agora.

ELENCO DO CEARÁ DE 2022

Goleiros (4) : João Ricardo, Richard, André Luiz e Vinícius Machado.

: João Ricardo, Richard, André Luiz e Vinícius Machado. Zagueiros (5) : Luiz Otávio, Messias, Gabriel Lacerda, Lucas Ribeiro e Marcos Victor.

: Luiz Otávio, Messias, Gabriel Lacerda, Lucas Ribeiro e Marcos Victor. Laterais-direitos (3) : Michel Macedo, Nino Paraíba e Buiú.

: Michel Macedo, Nino Paraíba e Buiú. Laterais-esquerdos (3) : Bruno Pacheco, Kelvyn e Victor Luís.

: Bruno Pacheco, Kelvyn e Victor Luís. Volantes (6) : Fernando Sobral, Richard, Richardson, Rodrigo Lindoso, Marlon e Geovane.

: Fernando Sobral, Richard, Richardson, Rodrigo Lindoso, Marlon e Geovane. Meias (4) : Vina, Lima, Wescley e Léo Rafael.

: Vina, Lima, Wescley e Léo Rafael. Atacantes (8): Zé Roberto, Mendoza, Dentinho, Jael, Cléber, Erick, Iury Castilho, Jacaré.

Mais de 20 saídas

Com Gabriel Santos, o Ceará totalizou a saída de 21 jogadores entre as temporadas 2021-2022. O clube também mudou o perfil de contratação, se concentrando mais em atletas consolidados no mercado, de bagagem e que possam brigar pela titularidade - no último ano, buscou muitas apostas.

Por isso, o novo estágio de renovação no plantel. Há peças no atual elenco que podem seguir evoluindo em outras equipes e, caso recebam propostas, devem concluir a negociação sem dificuldade, como foi com o volante Pedro Naressi no Sport.