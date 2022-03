Ceará soma 10 contratações para 2022 e busca mais reforços; veja balanço do elenco

O Ceará chegou ao total de 10 reforços para a temporada 2022. Os últimos nomes anunciados foram o volante Rodrigo Lindoso e o atacante Dentinho. Assim, a gestão avalia que nível do elenco subiu, atendeu a comissão técnica, mas há espaço ainda para novas contratações.

Em busca do plantel ideal, o departamento de futebol está no mercado e pode viabilizar mais chegadas. Após análise do treinador Tiago Nunes, o Vovô trabalha para conseguir um atacante no momento. Outras posições são analisadas e podem receber um incremento já próximo da Série A.

“Nós trouxemos reforços importantes, analisamos carências no elenco e estamos no mercado. Com o Tiago, estamos analisando o desempenho dos jogadores e podemos ter mais novidades para o Brasileirão. No ataque, hoje, buscamos um atacante, algo que o Tiago deseja, mas temos opções avaliadas e estamos definindo com ele se é alguém que joga mais centralizado ou mais pelos lados, com perfil de gols e movimentação”, explicou Eduardo Arruda, diretor de futebol alvinegro.

Legenda: O atacante Zé Roberto foi uma das contratações do Ceará para 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

O clube também acompanha a situação dos jogadores brasileiros oriundos do futebol russo e ucraniano. Com a guerra entre os países, a Fifa permitiu que atletas dessas ligas fossem inseridos na janela de transferência para eventuais negociações, o que torna o Brasil uma possibilidade.

Reforços do Ceará para 2022

ZAG - Lucas Ribeiro: emprestado pelo Hoffenheim-ALE até o fim de 2022.

LAD: Michel Macedo: contrato até o fim de 2023.

LAD: Nino Paraíba: contrato até o fim de 2023.

LAE: Victor Luís: emprestado pelo Palmeiras até o fim de 2022.

VOL: Rodrigo Lindoso: emprestado pelo Internacional até o fim de 2022.

VOL: Richardson: contrato até o fim de 2024.

VOL: Richard: contrato até o fim de 2024.

ATA: Iury Castilho: emprestado pelo Portimonense-POR até o fim de 2022.

ATA: Zé Roberto: contrato até o fim de 2024.

ATA: Dentinho: contrato até o fim de 2022.

Legenda: Dentinho é um dos reforços do Ceará para a temporada de 2022 Foto: Felipe Santos / Ceará

Na avaliação interna, a qualidade e a reposição de peças na maioria dos setores foi atendida. Após 10 jogos, a resposta foi positiva nas laterais, por exemplo, uma carência do último ano. No meio-campo, Richard e Richardson foram usados como titulares e também agradaram em campo.

As características buscadas visam atender o esquema tático 4-1-3-2, adotado desde 2021. O estágio atual do trabalho é para ajustar o elenco e a formação para manter a evolução nos próximos jogos.

Estreias de Dentinho e Lindoso

O atacante Dentinho tem agradado a comissão técnica nos treinos, principalmente pela possibilidade de atuar em vários setores do ataque, ganhando espaço no esquema. Já no lado físico, a avaliação é de que precisa de pelo menos duas semanas para ficar bem fisicamente.

O cenário é mais favorável para o volante Lindoso. O jogador participou de treino com bola nesta quarta (9), mostrou conhecer a função tática e não precisa se recondicionar. Assim, há chance até de ser titular no próximo jogo devido à lesão de Richard, que segue em recuperação.

Elenco do Ceará de 2022