Clubes europeus têm débito com Ceará por vendas de Arthur Cabral; veja detalhes

A diretoria do Ceará monitora a situação do atacante Arthur Cabral, do Benfica-POR. Segundo o jornal português Record, o jogador de 26 anos está sendo negociado em definitivo com o West Ham-ING por € 18 milhões (aproximadamente R$ 115 milhões), mais € 3 milhões em caso de metas alcançadas, em uma operação que pode render receita as cofres alvinegros.

Isso porque o Vovô é detentor de 2,6% do total de qualquer negociação de venda do centroavante. O percentual é oferecido devido ao Mecanismo de Solidariedade da Fifa, que beneficia os clubes formadores com índice que pode chegar até 5%. Esse montante é fixo e obrigatório na operação: quando o Benfica-POR o comprou, por exemplo, o time ganhou R$ 2,7 milhões.

Deste modo, a equipe alvinegra deve receber cerca de R$ 2,2 milhões em caso de oficialização da nova venda. O processo consolida Arthur Cabral como um caso de sucesso do investimento nas categorias de base. Mesmo fora de Porangabuçu, segue rendendo receita aos cofres alvinegros. Com todas as operações recentes (Palmeiras, Basel-SUI, Fiorentina-ITA e Benfica-POR), o Ceará já ultrapassou os R$ 30 milhões em arrecadação.

No futebol português desde 2023, somou 67 jogos, com 17 gols e quatro assistências. O contrato é até o fim de 2028.

Legenda: Arthur Cabral foi revelado nas categoria de base do Ceará Foto: JL Rosa / SVM

Dinheiro para receber

O Diário do Nordeste apurou que o Ceará ainda aguarda parte do pagamento do Mecanismo de Solidariedade das vendas de Arthur Cabral. Ao todo, o clube ainda tem para receber um valor próximo de € 200 mil (cerca de R$ 1,2 milhão) das últimas duas transferências, que envolveram Fiorentina-ITA e o Benfica-POR.

Internamente, o departamento jurídico possui um setor responsável para monitorar os valores e também acionar a Fifa, caso necessário. A expectativa é que a situação seja normalizada no decorrer da temporada de 2025.

RECEITAS DO CEARÁ COM ARTHUR CABRAL