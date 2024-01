Ceará tem saída de 22 jogadores para temporada de 2024; veja lista

O Ceará contou com a saída de 22 jogadores na temporada de 2024. Em busca do acesso para a Série A do Brasileiro, a diretoria alvinegra fez uma grande reformulação no elenco comandado por Vagner Mancini, ampliando o nível técnico da equipe após uma avaliação interna.

A última transferência em andamento é a do atacante Pedrinho, cedido por empréstimo ao Avaí. Com a chegada de 12 reforços, o departamento de futebol liberou ativos com menos espaço no plantel.

Legenda: O Ceará anunciou 12 reforços até o momento para a nova temporada Foto: arte / SVM

A tendência é que mais movimentações de mercado ocorram até o fim da 1ª janela de transferência, marcada para 7 de março. Como prioridade, o Vovô ainda intensifica a busca por mais um volante.

Do elenco profissional de 2023, as saídas foram: goleiro André Luiz (Boavista/RJ), zagueiros Tiago Pagnussat (Avaí) e Léo Santos (Guarani/SP); laterais-esquerdos Formiga (CRB) e Barcelos (Novorizontino); laterais-direitos Warley (Mirassol) e Michel Macedo (Paysandu); volantes Zé Ricardo (Portuguesa), Caíque (Juventude) e Breno (Botafogo); meias Jean Carlos (Juventude), Chay (Guarani-SP) e Pedro Lucas (Grêmio); e os atacantes Hygor (Avaí), Nícolas (Paysandu), Pedrinho (Avaí) e Bissoli (Buriram United, da Tailândia).

Lista de saídas de jogadores do Ceará na temporada de 2024:

GOL - André Luiz (Boavista) ➡️ Fim de contrato

ZAG - Tiago Pagnussat (Avaí) ➡️ Fim de contrato

ZAG - Léo Santos (Guarani-SP) ➡️ Fim de contrato

LAD - Warley (Mirassol) ➡️ Fim de contrato

LAD - Michel Macedo (Paysandu) ➡️ Fim de contrato

LAD - Igor Inocêncio (Ponte Preta) ➡️ Fim de contrato

LAD - Buiú (América-RN) ➡️ Fim de contrato

LAE - Kelvyn (Chapecoense) ➡️ Empréstimo

LAE - Willian Formiga (CRB) ➡️ Fim de contrato

LAE - Danilo Barcelos (Novorizontino) ➡️ Fim de contrato

VOL - Zé Ricardo (Portuguesa/SP) ➡️ Fim de contrato

VOL - Caique (Juventude) ➡️ Fim de contrato

VOL - Geovane (Santo André) ➡️ Empréstimo

VOL - Breno (Botafogo) ➡️ Fim de contrato

MEI - Jean Carlos (Juventude) ➡️ Fim de contrato

MEI - Chay (Guarani-SP) ➡️ Fim de contrato

MEI - Pedro Lucas (Grêmio) ➡️ Fim de contrato

ATA - Hygor (Avaí) ➡️ Fim de contrato

ATA - Nícolas (Paysandu) ➡️ Fim de contrato

ATA - Pedrinho (Avaí) ➡️ Empréstimo

ATA - Bissoli (Buriram United, da Tailândia) ➡️ Fim de contrato

ATA - Zé Roberto (Sport) ➡️ Empréstimo