Ceará tem mais de 40 milhões a receber de contas de 2023; veja lista e valores

O Ceará tem a receber um valor milionário em contas de 2023. A situação foi detalhada no documento de demonstração contábil do último ano, que apresentou déficit de R$ 781 mil nas contas alvinegras. Segundo o relatório, o clube aponta que vai ganhar R$ 42,4 milhões.

O valor é referente a transferência de atletas, patrocínios, sócios-torcedores, royalties, multa, além de uma parcela da Liga Forte Futebol (LFF), da qual o Vovô alega o recebimento de apenas 50% da cota prometida inicialmente no acordo.

Com a venda de jogadores, o time apontou que aguarda repasses de negociações envolvendo Fiorentina-ITA, Flamengo, Bahia, Juventude, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, totalizando um montante de R$ 7,9 milhões. Outro valor que chama atenção é de um imbróglio jurídico com a ex-fornecedora de material esportivo Topper, que deveria render R$ 3,9 milhões durante 2023.

Legenda: O Ceará é um dos clubes participantes da Liga Forte Futebol (LFF) para venda de direitos de transmissão Foto: LFF

A maior parcela a receber é da LFF, restando R$ 29,9 milhões. O valor é parte da parcela de R$ 60 milhões resultado da venda de 20% dos direitos de transmissão do bloco de clubes, que conta também com o Fortaleza, para as empresas Life Capital Partners e a Serengeti Asset Management.

Com problemas financeiros, os valores a receber podem auxiliar na saúde econômica do clube a curto prazo. Fato é que o clube carece de mais organização interna para ter investimento no futebol.

Contas a receber do Ceará referentes a 2023:

Venda de atletas: R$ 7.961.083,85 milhões

Patrocínios a receber: R$ 3.900.896,00 milhões

Sócio-torcedor: R$ 225.833,00 mil

Royalties: R$ 211.638,59 mil

Multa: R$ 271.555,05 mil

Liga Forte Futebol: R$ 29.918.926,44 milhões

Total: R$ 42.489.932,93 milhões