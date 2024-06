Ceará tem dia histórico com definição dos ritos da votação da mudança do estatuto do clube

O Conselho Deliberativo do Ceará realiza uma reunião neste sábado (8), às 10h, para definir os ritos da Assembleia Geral sobre a votação da mudança de estatuto do clube. A data é um marco na história alvinegra e pode simbolizar o início de um momento de maior democratização. A definição sobre a mudança estatutária será na próxima terça (11), na sede do clube.

Assim, o novo encontro tem duas finalidades: se o voto da Assembleia Geral será fechado ou aberto, além do quórum da votação - maioria simples ou 2/3. Ao todo, 357 conselheiros foram convocados.

As emendas do novo estatuto foram debatidas ao longo de três reuniões durante o mês de maio. Nas redes sociais, torcedores prometeram marcar presença para acompanhar todo o processo no clube.

Legenda: O Ceará atravessa um momento de instabilidade política nos bastidores Foto: Thiago Gadelha / SVM

Dentre os pontos previstos para a mudança estatutária estão: direito do sócio-torcedor do Ceará votar na eleição da próxima diretoria executiva, remuneração e profissionalização dos departamentos e criação de um coeficiente mínimo de 30% para mulheres dentro da diretoria executiva do Vovô.

Por isso, há um peso no momento. O Time do Povo tem diante de si uma oportunidade de realmente se aproximar da torcida e também buscar uma modernização estatutária. Presidente do clube, João Paulo Silva também defendeu o direito do sócio-torcedor de votar. Agora, a decisão é dos conselheiros.

O Ceará faz um dos maiores jogos da história recente do clube, mas fora de campo. Aos alvinegros, resta torcer (como sempre) e acompanhar os caminhos escolhidos para o futuro de Porangabuçu.