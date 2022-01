Ceará pode receber receita milionária com Charles na Europa; veja valor e meta em contrato

O Ceará se consolidou no mercado como um clube ativo em transferências internacionais e com potencial de receita através da venda de direitos econômicos. Nos acordos recentes, por exemplo, o Vovô ainda pode embolsar uma receita milionária em 2022 com a negociação do volante Charles.

Em junho de 2021, a gestão acertou a transferência do atleta ao FC Midtjylland, da Dinamarca, por 900 mil euros (cerca de R$ 5,4 milhões na época). O valor foi repartido com o Internacional, que tinha 50% dos direitos econômicos do jogador, e entrou nos cofres cearenses ainda durante a última temporada.

O Diário do Nordeste apurou, no entanto, que há uma cláusula contratual que exige o pagamento de mais 600 mil euros (cerca R$ 3,8 mi) ao Ceará, caso o time dinamarquês consiga se classificar para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Essa parcela seria efetuada no segundo semestre de 2022.

VALORES DA VENDA DE CHARLES PARA A DINAMARCA

Venda: 900 mil euros (cerca de R$ 5,4 milhões) dividos em 50% com o Internacional.

Cláusula: 600 mil euros (cerca de R$ 3,8 milhões) caso o FC Midtjylland se classifique para Liga dos Campeões. O valor também será dividido com o Internacional.

Ao todo, Charles pode render até R$ 4,8 milhões ao Ceará se a cláusula for ativada, uma vez que os valores pagos no fim iriam totalizar 1,5 milhão de euros (R$ 9,2 mi). O Internacional receberia o mesmo valor que o time cearense.

Legenda: Charles tem contrato no FC Midtjylland, da Dinamarca, até 30 de junho de 2026 Foto: divulgação / FC Midtjylland

No momento, o FC Midtjylland é o líder da Liga Dinamarquesa com 35 pontos - dois na frente do Copenhague após 17 rodadas. A equipe disputa os torneios do país e a UEFA Conference League.

Pelo ordenamento das confederações internacionais, apenas o campeão e o vice da 1ª divisão da Dinamarca garantem vaga na Champions, isso para a fase preliminar. Nestas etapas, a depender do rendimento, os times europeus são realocados para Liga Europa e Conference League. Assim, o Vovô monitora a situação.

Mais valia

Na negociação, o Ceará também acertou percentual de 15% dos direitos de Charles no modelo de mais-valia. Esse mecanismo envolve o montante que excede o da compra. Assim, será ativado caso o volante seja vendido pelo time europeu por um preço maior do que foi comprado junto ao Vovô.

Na atual temporada, o atleta de 25 anos entrou em campo 21 vezes e marcou um gol. O jogador é titular do FC Midtjylland, que busca retomar o título nacional depois da conquista de 2019-2020.

ÚLTIMAS VENDAS INTERNACIONAIS DO CEARÁ