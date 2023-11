Ceará perde com falhas na defesa e a necessidade de uma reformulação do elenco para 2024

O Ceará perdeu para o Vila Nova por 3 a 1, neste sábado (18), pela Série B de 2023, e retomou uma verdade absoluta para 2024: o elenco precisa ser reformulado. A partida no estádio OBA, em Goiânia/GO, relembrou problemas defensivos de um time que necessita de reforços para o próximo ano.

Os três jogos anteriores - empate com Botafogo-SP e vitórias contra Sport e Mirassol - são pontos altos em uma jornada com pouco propósito de tabela. O foco é a análise das peças do técnico Vagner Mancini, que encontrou boas novidades, mas não pode parar a reformulação.

Por isso, é um ponto para não ser esquecido. Diante do Vila Nova, um corte errado de Warley logo nos primeiros minutos trouxe um cenário adverso passageiro - adiado por gol de Bissoli. Na volta do intervalo, um apagão defensivo com dois lances em três minutos decretou o resultado.

Melhores momentos de Vila Nova 3x1 Ceará

A escalação no 4-3-3, com Zé Ricardo, Pedro Lucas e Jean Carlos foi um acerto pelo teste, mas demorou para se encontrar no jogo. Na frente, Erick Pulga segue crescendo e virando protagonista. A expulsão do goleiro Bruno Ferreira, com Saulo assumindo a posição improvisada, também minou qualquer chance de reação do time.

Assim, o Ceará retorna para a capital com uma última missão na Série B. Encara o Juventude, no sábado (25), no Presidente Vargas (PV), para se despedir da temporada e começar a nova jornada repleto de cicatrizes, mas com lições para 2024.