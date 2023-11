Ceará vence com grande atuação de Erick Pulga e caminhos para 2024

O Ceará venceu o Mirassol por 2 a 0, neste domingo (12), no estádio Presidente Vargas (PV), pela 36ª rodada da Série B de 2023. Uma atuação positiva de um time com foco em 2024, mas peças aproveitando oportunidades como Erick Pulga, marcando pela 1ª vez e sendo coroado pela atuação.

A cada nova partida como titular, se apresenta mais confiante, ousado e à vontade. Para além do golaço no início do 2º tempo, ainda sofreu o pênalti convertido por Bissoli, decretando o resultado. O camisa de 16 deixa o campo da interrogação e vai se consolidando como uma alternativa do futuro.

A evolução e crescimento são as grandes notícias para a próxima temporada. Em paralelo, o meia Pedro Lucas também teve boa exibição e rendeu até onde teve o fôlego para ficar em campo. Jean Carlos segue se adaptando bem como 2º volante, enquanto David Ricardo é uma opção segura.

Melhores momentos de Ceará 2x0 Mirassol

O técnico Vagner Mancini faz o que se espera do momento: oportunizar mais atletas. Sem chance de acesso, o Ceará tem “amistosos de luxo” pela frente após a pífia campanha e deve filtrar o elenco. Diante de Vila Nova (F) e Juventude (C), o caminho deve ser mantido, independente do resultado.

No âmbito geral, coletivamente, o time se comportou bem no 4-3-3. Caso mantenha o padrão, pode começar o novo ano com uma ideia, apesar de precisar melhorar.