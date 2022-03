Ceará conquista receita milionária com vitória na Copa do Brasil; veja premiação e próximas cotas

O Ceará Sporting Club avançou à 2ª fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira (2). Em Roraima, o time alvinegro superou o São Raimundo-RR por 3 a 0 e embolsou receita milionária da CBF em premiação.

Com a vaga conquistada, o Vovô arrecadou R$ 1,5 milhão. O valor é somado ao R$ 1,27 milhão recebido pela participação na competição. Ao todo, fica com R$ 2,77 milhões através do torneio nacional.

Pelo ranking nacional de clubes, o Ceará recebeu cotas maiores nas duas primeiras etapas por integrar o Pote 1, composto pelos 15 primeiros da lista. A partir da 3ª fase, o valor será igualado: R$ 1,9 milhão para o time que conseguir a classificação na etapa eliminatória.

Premiação do Ceará na Copa do Brasil até o momento

1ª fase (Pote I): R$ 1,27 milhão

2ª fase (Pote I): R$ 1,5 milhão

Total: R$ 2,77 milhões

Legenda: O Ceará dominou o São Raimundo-RR e venceu sem sustos em Roraima Foto: Israel Simonton / Ceará

Na próxima fase, o Ceará enfrenta o Tuna Luso-PA, que eliminou o Novorizontino-SP. A data e o local ainda serão divulgados, com mando de campo alvinegro.

Meta alvinegra

No planejamento estratégico para 2022, a gestão alvinegra definiu que o clube deveria chegar pelo menos nas quartas de final da Copa do Brasil. O desempenho seria o mesmo da temporada 2020.

Caso a equipe consiga o feito, embolsará R$ 11,57 milhões em cotas. Vale ressaltar que a partir da 3ª fase, os participantes da Libertadores (América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras e RB Bragantino), e os vencedores da Copa do Nordeste (Bahia), da Série B (Botafogo) e da Copa Verde (Remo) são incluídos na competição.

Premiação da Copa do Brasil de 2022: