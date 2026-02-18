Ceará e Fortaleza podem fazer testes na escalação para jogo de volta do Cearense; veja

O Campeonato Cearense de 2026 segue o roteiro dos últimos anos com Ceará e Fortaleza próximos da final. Invictos, com as melhores campanhas, as equipes venceram sem sustos os jogos de ida das semifinais e podem aproveitar a volta para promover mais testes antes de um eventual Clássico-Rei.

No Clássico das Cores, o Leão venceu o Ferroviário por 2 a 0 no sábado (14), no estádio Presidente Vargas (PV). Já no domingo (15), no mesmo estádio, o time alvinegro superou o Floresta por 3 a 0.

Deste modo, a dupla encaminha a vaga na decisão, repetindo o padrão dos últimos 30 anos. Com as formações titulares mais consolidadas, abrem margem para experiências. O Fortaleza volta a campo no próximo sábado (21), às 17h, no PV, e o Ceará tem novo compromisso no domingo (22), às 18h.

Testes no Fortaleza

Uma possibilidade inicial é a mudança do esquema tático. Ao longo do Estadual, o técnico Thiago Carpini adotou o 3-5-2 como formação principal sob justificativa da “ausência no elenco” para posições específicas, como lateral-esquerda e ponta. No entanto, essa situação foi resolvida na última semana com a chegada de quatro contratações: Luiz Fernando, Rodriguinho, Fuentes e GB.

Logo, o Clássico das Cores pode servir para testar a variação do 4-3-3, tornando a equipe mais ofensiva. Em melhor condição física, o atacante Vitinho poderia ganhar mais minutos, assim como o centroavante GB, que ganha necessidade principalmente com uma eventual saída de Adam Bareiro.

Legenda: O Fortaleza pode adotar o esquema 4-3-3 contra o Ferroviário Foto: reprodução / LineUp11

Experiência no Ceará

O técnico Mozart tem uma plataforma de jogo definida no 4-3-3, mas pode aumentar o repertório ofensivo em termos de características, com a inclusão de meias pelos lados do campo. A estratégia é importante nas tentativas de destravar defesas mais estabelecidas, além de oferecer minutos para reforços que chegaram com a temporada em andamento, a exemplo de Alano e Matheusinho.

Na defesa, ponto que exige mais ajuste na equipe, mudanças podem ser promovidas para oferecer maior rodagem no próprio elenco. Assim, o Vovô mantém a estrutura, testa mais peças e ainda consegue manter a superioridade técnica frente ao Floresta, que precisa se expor para tentar a reação.