As opções da lateral-esquerda do Fortaleza sem Bruno Pacheco contra o Bragantino

O Fortaleza sofreu uma baixa de última hora para o confronto decisivo com o Bragantino. Em mais uma “final” pela permanência na Série A de 2025, o time cearense embarcou para São Paulo sem o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que é um desfalque no duelo desta quarta-feira (26), às 19h.

Titular sob o comando do argentino Martín Palermo, o defensor sofreu uma fratura na mão no treino de apronto, na manhã desta terça (25), e foi cortado da lista de relacionados. A situação ainda é avaliada pelos médicos, mas caso seja necessário cirurgia o atleta pode perder o fim da temporada.

Deste modo, o trabalho da comissão técnica é encontrar o melhor substituto. Para a posição, os laterais Diogo Barbosa e Weverson Costa viajaram. Além disso, Mancuso (lateral-direito), Tinga (lateral-direito) e Gastón Ávila (zagueiro) já fizeram essa função de forma improvisada junto do time.

Provável escalação do Fortaleza

A tendência é que Diogo Barbosa fique com a vaga. Quando Pacheco ficou fora contra o Atlético-MG, ao sofrer uma contusão no aquecimento, o atleta foi o escolhido para o time titular. Na ocasião, jogou 90 minutos no duelo que terminou com o empate em 3 a 3, na Arena MRV, pela Série A.

É fato que, dentre todas as alternativas, essa é a mais criticada pelo torcedor. Contratado no início de 2025, o atleta não conseguiu se firmar no setor e acumulou atuações abaixo. Em maio, ficou até fora dos relacionados na Libertadores pelo então treinador Vojvoda após uma derrota para o Cruzeiro.

Legenda: O lateral-esquerdo Diogo Barbosa chegou ao Fortaleza para a temporada de 2025 Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Depois disso, retornou ao grupo tricolor, sendo uma alternativa no banco de reservas. Diante do contexto, a não utilização seria uma medida menos resistente junto à arquibancada, mas a decisão de Palermo não é simples: Weverson Costa passou muito tempo no DM e sequer atuou com o novo treinador, enquanto qualquer outra alternativa seria uma improvisação que mexeria no time principal e no miolo da defesa.

Logo, a manutenção é a expectativa. Para além dessa questão, a outra dúvida é quanto ao meio-campo: Sasha retornou de suspensão e briga por uma vaga em um escalação que teve Pierre, Matheus Pereira e Pochettino juntos e com desempenho positivo na vitória diante do Bahia por 3 a 2.

Com o intuito de repetir a maioria da escalação, uma provável escalação tem: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Pierre, Matheus Pereira e Pochettino; Breno Lopes, Herrera e Adam Bareiro. Eventuais mudanças implicariam na entrada de Sasha no meio ou até no deslocamento de Ávila para a lateral-esquerda, abrindo espaço para Kuscevic ou Lucas Gazal atuarem ao lado de Brítez na zaga.

Situação na tabela

Legenda: O Fortaleza é o 18º colocado da Série A, mas tem um jogo a menos no momento Foto: reprodução / SrGoool

Com o adiamento do confronto com o Atlético-MG, o Fortaleza tem um jogo a menos no momento. Após a 35ª rodada, que não disputou, permaneceu na 18ª colocação, com 34 pontos, ficando cinco de distância do Vitória-BA, que é o primeiro fora da zona, em 16º, com 39. Restando quatro jogos, precisa vencer pela 36ª rodada para ainda sonhar com a permanência e, no mundo ideal, lutar para sair do Z-4 no duelo atrasado com o Galo.

Além do Bragantino, o Leão encara em sequência: Atlético-MG (C), Corinthians (C) e Botafogo (F). O duelo com o Atlético-MG será no domingo (30), às 18h30, na Arena Castelão, ainda pela 35ª rodada. Vale ressaltar que o Massa Bruta, próximo adversário, está na 9ª colocação, com 45.