A grandeza do resultado em La Paz também simboliza força nas categorias de base do Ceará

O Ceará Sporting Club conquistou um resultado histórico na altitude de La Paz. As circunstâncias do empate com o Bolívar nesta quarta-feira (5) envolvem ineditismo, planejamento e chances de classificação na Sul-Americana, mas há um fator especial: a força das categorias de base.

O tema pode ser analisado como secundário, mas faz parte de um processo longo de investimento e desejo da atual diretoria. É preciso coragem para poupar atletas em um confronto internacional no exterior, no entanto, há também um trabalho vasto para a formação de novos talentos.

E essa partida contra um dos maiores times da Bolívia simboliza o acerto de anos atrás. Na escalação, os laterais Kelvyn (22) e Buiú (25) foram titulares. Em momento chave da partida, o volante Geovane (22) e o atacante Rick (21) tiveram protagonismo no contra-ataque.

Legenda: O lateral Kelvyn e o zagueiro Lacerda, ambos da base, estão disputando a Copa Sul-Americana Foto: divulgação / Ceará

Tudo porque existe uma metodologia própria de lapidação na Cidade Vozão, em Itaitinga. O respaldo do técnico Guto Ferreira reside em um clube eleito por dois anos consecutivos a melhor base do Nordeste, sendo também o primeiro time cearense com o Certificado de Clube Formador e atual campeão do Brasileirão de Aspirantes - um título ostentado apenas por Internacional e São Paulo.

Momento do Ceará nas categorias de base

Eleito dois anos seguidos a melhor base do Nordeste

Primeiro time cearense com Certificado de Clube Formador

Campeão do Brasileirão de Aspirantes em 2020

Metodologia bem avaliada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Atletas convocados para Seleção Brasileira Sub-17

Assim, a gestão molda o presente e o futuro. Nomes como Artur Victor, Raul, Felipe Jonathan e Arthur Cabral ascenderam do Ceará e estão no radar da Seleção Brasileira para os Jogos Olímpicos. Jovens como David e João Victor são convocados para o time nacional Sub-17.

Logo, a êxtase do momento se confirma em resultado esportivo e financeiro - sim, a base também rende receita milionária. Ao torcedor, carregado de orgulho pelo sonho internacional, que possa converter também a sinergia em apoio aos garotos forjados no celeiro alvinegro. A consolidação do Ceará na base não é mais um projeto, mas um fenômeno esportivo ativo.