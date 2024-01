A aula de humanidade e humildade de Vojvoda no Fortaleza

O argentino Juan Pablo Vojvoda concedeu uma aula de transparência, carinho e amor ao Fortaleza Esporte Clube durante coletiva de imprensa de quase duas horas. O profissional é um grande treinador, cobiçado no mercado, vitorioso com o time cearense, mas a melhor parte é o lado humano.

As campanhas históricas entre 2021 e 2023 o colocam como o maior técnico da história, mas é ao falar dos funcionários, da rotina, dos sentimentos da torcida, que os olhos dele se enchem de lágrimas. E isso é mostrada em exemplos, como ao chamar os funcionários para jantar no clube.

"Não sou um santo, mas eu morava aqui no Pici no primeiro ano, cheguei no dia 10 de maio e morei até o último dia de 2021, e estava muitas vezes nos locais e chamava os funcionários para jantar juntos. Acabava o jogo, tinha comida, e eu voltava para cá, e eu queria escutar deles sobre o que acharam da partida, o que assistiram pela TV. E foi assim a realidade", falou com olhos marejados.

"Lembro muito da noite que cheguei com minha comissão e jantamos aqui no Pici. Lembro da chuva, da 1ª partida, e essa lembrança me provoca muita emoção e orgulho. Eu vivo o dia a dia, não consigo desfrutar, estou pensando com quais jogadores começo contra o Horizonte”.

"Eu cometo erros, mas não sou um exemplo, não sei, não quero ser, porque posso cometer erros. Também acerto sim, mas tenho vergonha que falem isso, eu não quero receber muito. Já quando criticam, penso ‘aí sim, bom". Depois me defendem, viram a coletiva, prefiro mais assim”, completou.

Legenda: O argentino Vojvoda tem forte relação com os funcionários do Fortaleza Foto: Kid Júnior / SVM

O contato franco sobre o mercado, as propostas recusadas e a decisão sobre a permanência mostram a faceta do respeito, de um profissional que nunca se colocou maior que a instituição. É um fato: Vojvoda não pretende deixar o Fortaleza para crescer, mas quer crescer junto com o Fortaleza.

Vojvoda Técnico do Fortaleza “Dizem que ‘o Vojvoda não quer aceitar o desafio de um clube grande'. Podem pensar assim, eu tenho um projeto, meus desafios pessoais, e acho que o Fortaleza é um clube grande que ainda não conseguiu o topo. Acho que tem muita possibilidade de continuar evoluindo, e esse é meu desafio, que o Fortaleza e o Vojvoda continuem crescendo juntos”.

A humildade e a vontade de trabalhar estão presentes desde o desembarque na capital cearense, com a decisão de morar na sede do clube, no Pici, e não em um hotel na Beira-Mar. Depois de três títulos cearense, uma Copa do Nordeste e vagas na Sul-Americana e Libertadores, é o mesmo homem que chegou ao Centro de Excelência - na época, sem taças - no dia 10 de março de 2021.

O parâmetro de caráter é inegável. Os méritos esportivos existem, são parte da maior avaliação, mas as nuances são a verdadeira consolidação do argentino que fez do clube sua família. Se essa será a última temporada de Vojvoda, não dá para cravar, mas ela começa como a primeira.

Assista a coletiva de Vojvoda no Fortaleza