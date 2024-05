5 pontos sobre Vasco x Fortaleza pela Copa do Brasil

O Fortaleza encara o Vasco nesta terça-feira (21), em um jogo decisivo pela Copa do Brasil. Em São Januário/RJ, às 21h30, o time tricolor enfrenta o cruz-maltino em busca de vaga nas oitavas de final. Após o jogo de ida sem gols, na Arena Castelão, os comandos de Vojvoda tentam a classificação.

O Diário do Nordeste lista cinco pontos importantes sobre o confronto válido pelo torneio nacional.

Premiação milionária

Legenda: Taça da Copa do Brasil. Foto: Thais Magalhães/CBF

O Fortaleza pode ganhar um prêmio de R$ 3,4 milhões caso elimine o Vasco e conquiste a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe iniciou na 1ª fase e, até o momento, superou Fluminense-PI e Retrô-PE. Com participação e avanços no mata-mata, já faturou R$ 5,3 milhões.

Tabu histórico

Legenda: O Fortaleza busca a 1ª vitória contra o Vasco em São Januário/RJ Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O Fortaleza nunca venceu o Vasco em São Januário. O tabu contempla seis jogos e 40 anos. Ao todo, são cinco derrotas e um empate. Deste modo, a classificação pode chegar com mais uma marca conquistada por Vojvoda. Em caso de um novo empate, a decisão será através de pênaltis.

Mudança na defesa

Legenda: O zagueiro argentino Brítez é uma das referências do setor defensivo do Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O zagueiro argentino Brítez é um desfalque confirmado no Fortaleza. O atleta sentiu um desconforto muscular no empate em 1 a 1 com o Boca Juniors-ARG, em La Bombonera. Assim, a provável escalação tem 4-4-2 e conta com: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules, Pochettino e Pikachu; Lucero e Machuca. Outra baixa é o volante Lucas Sasha.

Do lado do Vasco, a equipe tem os destaques à disposição. O time deve ser: Léo Jardim, João Victor, Maicon, Léo, Lucas Piton, Sforza, Galdames, Payet, Adson, David e Vegetti. Será o último jogo com o técnico interino Rafael Paiva. Novo comandante, o português Álvaro Pacheco desembarcou no Brasil no domingo (19) e ainda não iniciou efetivamente os trabalhos.

Sequência sem vitórias

O Fortaleza não vence há seis partidas. Nesse intervalo, acumula empates com Bragantino, Vasco, Corinthians, Botafogo e Boca Juniors-ARG, além da derrota para o Nacional de Potosí-BOL. Logo, pode se comportar melhor, apesar de ter competitividade. O último triunfo foi no dia 24 de abril, quando superou o Boca Juniors por 4 a 2, na Arena Castelão - a melhor exibição de 2024.

Artilheiros argentinos

Legenda: Os argentinos Lucero e Vegetti são os artilheiros de Fortaleza e Vasco, respectivamente Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza | Leandro Amorim/Vasco

Os goleadores de Fortaleza e Vasco são argentinos. No Leão, o atacante Lucero tem 12 gols e três assistências, enquanto Vegetti marcou nove vezes, com uma assistência pelo Cruz-Maltino. Ambos são centroavantes, batedores de pênalti e atravessam boa fase. Além da dupla, cada time tem alto índice de estrangeiros. No Fortaleza são oito. No Vasco, sete - incluindo o francês Payet.