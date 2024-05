5 pontos sobre a vitória do Ceará na Série B

O Ceará venceu o Novorizontino-SP por 3 a 0, nesta sexta-feira (10), fora de casa, e saltou na tabela de classificação da Série B de 2024. Uma vitória fundamental para aumentar a confiança do elenco e encerrar uma sequência ruim de resultados. O Diário do Nordeste lista cinco pontos importantes sobre o confronto.

Novo esquema tático

Legenda: O Ceará adotou o esquema 3-5-2 contra o Novorizontino-SP Foto: reprodução / LineUp11

O técnico Vagner Mancini trocou o esquema tático 4-3-3 pelo 3-5-2 no Ceará e teve grande desempenho contra o Novorizontino. Após exibições ruins, a nova formação trouxe mais consistência defensiva para a equipe alvinegra, que passou a marcar pelo o adversário, além de melhorar o desempenho de algumas peças, como os laterais Matheus Bahia e Raí Ramos. Restam ajustes, mas é fato que o Vovô mostrou que pode se comportar de outra forma, o que é essencial para uma competição de longo prazo.

Fim do tabu como visitante

Legenda: O atacante paraguaio Facundo Barceló marcou gol pelo Ceará nos dois últimos jogos Foto: Raphael Marques / Ceará

O Ceará voltou a vencer fora de casa após mais de nove meses sem resultados positivos como visitante pela Série B. Antes, a última vitória era diante do Atlético-GO, em junho de 2023. Depois, acumulou o tabu por 13 partidas. O novo triunfo serve então para exorcizar essa situação e dar mais confiança. Para além de conquistar pontos em casa, ser um visitante indigesto também será importante na briga pelo acesso à 1ª divisão nacional.

Protagonismo de Erick Pulga

O atacante Erick Pulga retornou ao time após um período no departamento médico e mostrou todo o protagonismo da temporada. Dos três gols alvinegros no jogo, participou ativamente de dois, conseguindo ainda uma assistência para fechar o placar de 3 a 0. Com a nova formação, não precisou centralizar todas as ações devido ao melhor funcionamento coletivo da equipe, mas também seguiu com alto grau de participação. Assim, o jogador de 23 anos mostrou que segue em alto nível depois da contusão.

Defesa intacta mais uma vez

Legenda: David Ricardo foi titular e teve boa atuação com sistema de três zagueiros pelo Ceará Foto: Israel Simonton / Ceará

O Ceará não foi vazado contra o Novorizontino, uma marca significativa em um setor que apresentou falhas recentes. Retomar a solidez defensiva é importante para oferecer mais estabilidade ao time, que tinha sofrido gols consecutivos nos últimos seis jogos. A característica também é parte do DNA do clube, que sempre teve equipes fisicamente mais robustas. O aspecto é mais uma das consequências positivas do uso do 3-5-2, que permitiu uma defesa com linha de 5 em momentos específicos da vitória alvinegra.

Todos os gols de estrangeiros

Dos três gols da vitória do Ceará, todos foram marcados por gringos - um fato histórico para o clube. O paraguaio Recalde abriu o placar, o uruguaio Facundo Barceló ampliou e o argentino Lucas Mugni completou o resultado. O fato é simbólico pois o Vovô, em 2024, tem o elenco mais internacional do enredo centenário. Em muitos momentos, os estrangeiros não corresponderam e ainda transmitem desconfiança junto ao torcedor. Assim, a participação ativa no triunfo pode servir para mudar a perspectiva no campo.

No empate com o CRB em 2 a 2, na última segunda (6), Barceló também marcou um dos gols, enquanto Recalde concedeu uma assistência. O detalhe: o meia paraguaio recebeu o 3º cartão amarelo e desfalca a equipe contra o Amazonas-AM, na quarta (15), às 21h30, na Arena Castelão, pela 5ª rodada da Série B.