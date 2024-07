5 jogadores do Ceará e do Fortaleza para ficar de olho no Clássico-Rei do Brasileirão Sub-20

A maior rivalidade do futebol cearense ganha novo capítulo nesta quinta-feira (18), com o Clássico-Rei do Brasileirão Sub-20. Em grande fase, Ceará e Fortaleza se enfrentam no estádio Presidente Vargas (PV), às 21h30, pela 14ª rodada, com transmissão ao vivo do canal SporTV 2.

Aos torcedores, uma oportunidade de acompanhar as joias das categorias de base. Na história, os representantes cearenses nunca avançaram de fase no torneio - fato que pode ocorrer em 2024.

Com 20 participantes, os oito melhores se classificam às quartas de final. No momento, o Leão está na 5ª posição, com 23 pontos, enquanto o Vovô é o 9º, com 20. O Diário do Nordeste lista cinco promessas que estarão em campo para alvinegros e tricolores ficaram de olho no Clássico-Rei.

Detalhe: artilheiro do Brasileirão Sub-20, o atacante Kauê Canela é desfalque no Fortaleza por suspensão. Do lado alvinegro, o meia Caio Rafael e os atacantes Kaique e João Victor, destaques da categoria, foram relacionados pelo treinador Léo Condé para o principal e são baixas na base.

5 promessas do Fortaleza no Sub-20

GOL | Murilo D'angelo: titular da posição, chegou ao Fortaleza em 2022 após longa passagem pelo Palmeiras, onde acumulou convocações para as seleções de base. É um dos protagonistas do sistema defensivo da equipe com apenas 11 gols sofridos, a melhor defesa do torneio nacional.

LAD | Kaiky: após iniciar no Sub-11 do São Paulo, chegou ao Pici na atual temporada e logo assumiu a titularidade da posição. O rendimento já lhe concedeu a chance de treinar com os profissionais.

ZAG | Gustavo Mancha: canhoto, com forte jogo aéreo e especialista em bolas longas, foi um reforço para a base após ser campeão pelo Palmeiras e se estabeleceu como um pilar da equipe Sub-20.

VOL | Fabrício: capitão tricolor, exerce papel de liderança e, atuando como 1º volante, mostra intensidade na marcação e qualidade na armação. Ao lado de Bruninho, são os motores da equipe.

ATA | Michael Quarcoo: natural de Gana, atua pela ponta esquerda e se destaca pela velocidade e pela força física. A chegada ao Fortaleza ocorreu após brilhar na Copinha de 2024 pelo Capital-DF.

5 promessas do Ceará no Sub-20

ZAG | Yuri: canhoto, chegou na base com uma vasta bagagem profissional pela experiência no São Bernardo, onde atuou na Série A2 do Paulista. O atleta tem o jogo aéreo como maior especialidade.

ZAG | Gabriel: formado na Cidade Vozão, participando do clube desde o Sub-15, o defensor é visto com bons olhos pelo mercado da base e até já foi emprestado ao São Paulo no período. Canhoto, é tido como um zagueiro construtor, sendo importante no modelo de jogo da equipe.

LAD | Enzo: contratado após mapeamento do futebol paulista, chegou em 2022 e logo assumiu protagonismo pela qualidade técnica. Assim, consegue atuar pelo lado esquerdo e direito, além de ser escalado mais avançado como meia. Em 2023, esteve na pré-lista da Seleção Brasileira Sub-17.

ATA | Fernando Gabriel: forjado na base alvinegra, está entre os principais destaques ofensivos da equipe alvinegra. Rápido e forte no 1x1, atua nas duas pontas e tem três gols no Brasileirão Sub-20.

ATA | Pablo: principal goleador das categorias de base do Vovô, o centroavante reúne características de camisa 9, com força física, boa finalização e cabeceio. Em 2024, sofreu com lesões que atrapalharam a chegada ao profissional, mas segue como artilheiro do Sub-20, com sete gols no ano.