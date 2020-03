Ceará e Fortaleza acertam ao recuar: o futebol precisa parar contra o coronavírus

Mudar de opinião faz parte do diálogo. Por vezes, é até ato de nobreza. O panorama é o dos presidentes de Ceará e Fortaleza, Robinson de Castro e Marcelo Paz, respectivamente. Em 24 horas, foram do não ao sim para a suspensão do Campeonato Cearense e, agora, acertaram na posição. Afinal de contas, os atletas não estão imunes e merecem proteção.

A presença do bom senso é importante no debate nacional, principalmente quando o próprio presidente do país, Jair Bolsonaro, tenta diminuir o impacto de uma pandemia mundial ao chamar de "extremismo" e "histeria" as medidas contra a doença. No vale tudo, as medidas tardias favorecem a expansão do COVID-19.

E nesse universo paralelo, somos obrigados a retardar a prevenção. O poder então escolhe a contaminação em detrimento do cuidado e mostra que precisamos estar doentes para pensar no problema.

Por isso, reconhecer a situação é fundamental. As diretorias de Vovô e Leão souberam fazer isso. Logo após a reunião na sede da Federação Cearense de Futebol (FCF), terça-feira (17), que definiu portões fechados com bola rolando, o governador Camilo Santana realizou pronunciamento decretando situação de emergência no Estado - além de avisar que o esporte era responsabilidade das federações. O alerta foi fundamental na mudança de opinião dos dirigentes.

Aos desavisados, os especialistas apontam que o Estado do Ceará terá pelo menos 10 mil novos casos até o fim da pandemia. Logo, é algo sério.

A empatia deve existir. Certo é que os capítulos futuros serão construídos com velocidade. O calendário do futebol precisa sucumbir para o bem-estar coletivo. É tempo de pensar também no próximo antes de exigir o espetáculo dos jogadores. O futebol tem que parar, dessa vez, para o bem. Nesse jogo, todos vencem ao combater o coronavírus.

Os atletas são parte desse cenário. Merecem respeito e, acima de tudo, atenção. No espetáculo sem público, o estádio deve sim ficar sem torcedores, mas sem clubes, comissões técnicas, funcionários e jogo. Que o resto do Nordeste e do Brasil também siga o exemplo cearense.

CONFIRA A SITUAÇÃO DE CADA TORNEIO

Campeonatos segue com presença de público

Campeonato Acreano: continua normalmente com torcida. Campeonato Amazonense: continua normalmente com torcida. Campeonato Tocantinense: mantido com portões abertos.

Campeonatos segue de portões fechados

Campeonato Amapaense: mantido com portões fechados. Campeonato Baiano: suspenso por tempo indeterminado. Campeonato Candango: vai concluir a fase de classificação com portões fechados. Ao término, uma nova reunião decide sobre continuar ou não o mata-mata. Campeonato Goiano: a federação deseja concluir a 1ª fase do Estadual com portões fechados. Decisão ainda não é oficial. Campeonato Piauiense: mantido com portões fechados. Campeonato Potiguar: mantido com portões fechados. Campeonato Sul-mato-grossense: mantido com portões fechados.

Campeonato com situação indefinida

Campeonato Capixaba: vai definir em reunião na quarta (18). Campeonato Mato-Grossense: vai definir em reunião na terça (17). Campeonato Paraibano: vai definir em reunião na quinta (19). Campeonato Rondoniense: aguarda resposta da secretaria estadual de saúde. Pretende acatar a decisão. Campeonato Roraimense: vai definir em reunião na terça (17).

Campeonato suspenso