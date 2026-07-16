Quando a queda e o fracasso viram recomeço

A eliminação do Brasil na Copa provocou, como tantas vezes acontece, uma onda de frustração coletiva. Houve silêncio diante da televisão, palavras atravessadas pela decepção e a sensação de que uma esperança compartilhada havia desabado. Mas, em uma roda de Terapia Comunitária Integrativa, a derrota em campo abriu uma porta para uma reflexão mais íntima e universal: o que aprendemos quando perdemos ou fracassamos?

A pergunta tirou o olhar do placar e o levou para o território silencioso da vida cotidiana. Aos poucos, vieram relatos de abandono, culpa, luto, adoecimento, perda de autoestima e reconstrução familiar. Cada fala trazia uma ferida, mas também uma semente.

O fracasso, quase sempre associado à vergonha e à dor, revelava ali outra face: a de caminho possível quando encontra escuta, acolhimento e tempo para ser elaborado. Alguns relatos ajudam a compreender essa travessia.

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“Sofri muito com o fim do meu casamento. Me senti abandonada pelo meu marido que me trocou por uma outra mulher mais nova. O que me fez recuperar minhas forças foi cuidar de meus filhos, me aproximei de minha sogra que virou minha confidente e amiga. Encontrei um novo companheiro e estou muito feliz. Com esse fracasso, aprendi que não se deve criar expectativas e depender de ninguém.”

O relato traduz uma dor antiga e sempre atual: o fim de uma relação amorosa vivido como abandono e perda de chão. A reconstrução, no entanto, não nasceu do esquecimento. Veio aos poucos, no cuidado com os filhos, na amizade inesperada com a sogra, na criação de novos vínculos e na descoberta de que depender emocionalmente de alguém pode aprisionar. Nesse caso, a perda ensinou autonomia afetiva e devolveu à vida a possibilidade de florescer novamente.

“Eu perdi meu marido, meus filhos e minha família por ter agido de maneira irresponsável, por ter traído o meu marido. Sofri muito e só resgatei os amores perdidos quando me arrependi do que fiz, pedi perdão ao meu marido e aos meus filhos. O mais difícil foi me perdoar.”

Outro depoimento trouxe uma dimensão diferente do fracasso: aquele que nasce de uma escolha e exige coragem para olhar para trás. A dor, nesse caso, não veio apenas da perda de vínculos, mas do reconhecimento do próprio erro.

A mudança começou quando houve arrependimento, pedido de perdão e, sobretudo, a difícil tarefa de perdoar a si mesma. O erro, quando reconhecido, pode deixar de ser prisão e transformar-se em passagem para uma vida mais consciente.

“Eu perdi a confiança em mim mesma. Desde criança fui desqualificada, criticada e tratada como um lixo. Isso me levou a uma depressão profunda, com ideias de suicídio. Em uma terapia, compreendi que eu tinha valor e que o outro só tem o poder que eu dou a ele. Decidi não dar ouvidos às críticas negativas a meu respeito e focar em mim, deixando com os outros o que era deles. Dei uma grande virada em minha vida quando meus filhos nasceram. Dei a eles o que nunca recebi de minha mãe: carinho, amor, proteção e presença. Fui uma mãe que dei aos meus filhos tudo aquilo que não recebi.”

A fala expõe uma perda menos visível, mas devastadora: a perda da confiança em si. A desqualificação repetida pode fazer com que a pessoa incorpore a voz de quem a fere e passe a duvidar do próprio valor.

A virada ocorreu quando a participante percebeu que não precisava continuar alimentando críticas destrutivas. Ao oferecer aos filhos o amor que não recebeu, transformou uma herança de dor em cuidado e presença.

“Quando perdi meu pai, passei a ocupar a função de provedora e cuidadora da minha família. De tanto cuidar dos outros, esqueci de mim e adoeci. Foi quando adoeci que caiu a ficha: aprendi que eu não podia ocupar um lugar que não era meu. Passei a cuidar mais de mim, me dei o direito de repousar, viajar e me divertir, mesmo recebendo críticas da família sobre minha mudança de comportamento.”

O luto também apareceu como ponto de inflexão. A ausência do pai levou uma participante a ocupar, quase sem perceber, o lugar de provedora e cuidadora da família. A sobrecarga cobrou seu preço: o adoecimento.

Foi então que veio a consciência de que cuidar dos outros não pode significar abandonar a si mesma. O direito ao repouso, ao lazer e ao cuidado pessoal deixou de ser luxo ou egoísmo e passou a ser condição de vida.

Benefícios da terapia comunitária

Os depoimentos apontam para uma questão central em tempos de culto ao sucesso: a dor não deve ser romantizada, mas também não precisa ocupar toda a narrativa da vida. Perder dói. Fracassar constrange. Errar, ser abandonado, adoecer ou carregar pesos excessivos pode deixar marcas profundas.

Ainda assim, quando a experiência encontra um espaço de escuta, deixa de ser apenas sofrimento individual e passa a ganhar sentido compartilhado, transformando-se em aprendizagem coletiva.

É nesse ponto que a Terapia Comunitária Integrativa se diferencia de uma simples conversa ou de um mero desabafo. A metodologia valoriza os saberes nascidos da própria vida e parte da ideia de que indivíduos e comunidades guardam recursos, memórias e formas de cuidado.

Ao partilhar experiências, os participantes reconhecem dores semelhantes, identificam forças internas e fortalecem redes de apoio. O drama individual, sem perder sua singularidade, passa a dialogar com uma história coletiva e resgata nossa humanidade.

A derrota no futebol, portanto, funcionou como metáfora. No esporte e na vida familiar e social, somos ensinados a celebrar vitórias e a esconder derrotas. Mas, quando ocultamos os fracassos, perdemos também a chance de escutar o que eles têm a nos dizer.

Que expectativas nos aprisionavam? Que dependências precisam ser revistas? Que responsabilidades precisamos assumir? Que limites ignoramos? Que cuidado negligenciamos conosco?

Não se trata de esquecer o fracasso. Quando o apagamos da memória, apagamos também a possibilidade de aprender com ele e ficamos mais próximos de repetir os mesmos erros.

Nada disso significa exigir que toda perda se transforme rapidamente em lição. Há dores que pedem tempo, silêncio, acompanhamento e respeito. A pressa em encontrar uma “oportunidade” pode ser apenas outra forma de negar o sofrimento.

A mudança significativa não nasce da obrigação de ser forte, mas da possibilidade de reconhecer a própria fragilidade sem se reduzir a ela.

Ainda assim, os relatos mostram que a vida pode ser reorganizada depois da queda. A natureza também nos ensina: o sol retorna depois da escuridão e a calmaria reaparece depois das tempestades.

Uma mulher reconstruiu seus vínculos afetivos e aprendeu a depender menos emocionalmente do outro. Outra reconheceu um erro, pediu perdão e buscou recompor relações. Uma terceira recuperou o próprio valor e decidiu não repetir com os filhos a ausência de cuidado que havia vivido. Outra, depois de adoecer, compreendeu que também precisava ocupar um lugar de respeito e cuidado em sua própria vida.

Cada um de nós é chamado a dar passos que talvez nossos pais e avós não tenham conseguido dar. Aí reside um dos propósitos de nossa existência: resgatar o que não pôde ser vivido por eles, corrigir erros, celebrar acertos e interromper a repetição de antigas dores.

Ao nos libertarmos, também libertamos os que vieram antes e abrimos caminhos mais leves para os que virão depois.

Em comum, essas histórias indicam que o fracasso pode funcionar como uma pausa necessária no curso da vida. Ele desmonta certezas, expõe vulnerabilidades e nos obriga a rever percursos e recursos. Pode ensinar humildade, limite, responsabilidade e compaixão. Pode, também, revelar redes de apoio que permaneciam invisíveis enquanto tudo parecia estar sob controle.

A pergunta feita naquela roda de TCI continua ecoando: o que aprendemos quando perdemos e fracassamos? Talvez aprendamos que a vida não se mede apenas por conquistas, aplausos e acertos.

Cair não é o fim da caminhada; às vezes, é o chão nos convidando a mudar de direção. Ninguém se reconstrói sozinho. Uma escuta respeitosa pode reacender forças adormecidas e transformar dor em travessia.

Perdas e fracassos não devem ser vividos somente em sua dimensão dolorosa. Quando acolhidos e elaborados, podem se tornar oportunidades de mudanças profundas — capazes de nos devolver à vida com mais verdade, maturidade e humanidade.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.