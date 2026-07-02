Quando o passado de insegurança dispara o alarme da ansiedade

A ansiedade é um mal necessário. De alguma maneira, ela nos mobiliza, desperta o desejo de mudança e nos tira da estagnação. Sua ausência pode ser tão nociva quanto o seu excesso, pois também precisamos desse impulso interno para agir, escolher, proteger-nos e transformar a vida.

O desafio, portanto, não é eliminá-la, mas aprender a lidar com ela, dialogar com seus sinais e decodificar suas mensagens. A ansiedade é uma aliada e surge para nos proteger, pedir desaceleração ou nos afastar de pessoas e ambientes tóxicos.

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Crise de ansiedade, um grito de alerta

A ansiedade costuma chegar como uma sirene interna: alta, urgente, perturbadora do ambiente e difícil de ignorar. Ela parece anunciar um perigo iminente, mesmo quando, olhando ao redor, nada ameaça de fato a nossa segurança. Por trás desse alarme, quase sempre, existe uma sensação profunda de insegurança.

A insegurança é uma das fontes mais frequentes da ansiedade, porque enfraquece a confiança que temos em nós mesmos, no outro e na vida. Quando nos sentimos desprotegidos, o corpo passa a funcionar em estado de vigilância permanente. O coração acelera, a respiração encurta e os pensamentos se antecipam ao pior. É como se o sistema nervoso dissesse: “prepare-se, algo ruim pode acontecer”.

O problema é que nem todo alarme corresponde a um perigo real. Muitas vezes, uma crise de ansiedade é acionada por uma memória antiga, despertada por um gatilho sensorial: uma palavra, um cheiro, um tom de voz, um lugar, uma imagem. O trauma pertence ao passado, mas o corpo reage como se ele estivesse acontecendo agora. A pessoa não está apenas lembrando; está revivendo o passado no presente. O sentimento é o mesmo, mas o contexto é diferente. É como se duas fotografias fossem projetadas ao mesmo tempo em uma tela, fundindo-se e confundindo-se, até que já não conseguíssemos separar uma da outra.

É importante discernir o passado do presente

Nessas horas, a crise se parece com o alarme de uma casa que dispara durante a madrugada. Primeiro, ficamos assustados. Depois, precisamos verificar o que está acontecendo. Se não há invasão, incêndio ou ameaça concreta, compreendemos que o sistema funcionou, mas disparou fora de hora.

Com a crise de ansiedade, ocorre algo semelhante: a sirene pode estar avisando sobre uma ferida antiga ainda não cicatrizada, não sobre um risco presente. Daí a importância de discernir e separar os acontecimentos que geraram insegurança e desproteção no passado, daquilo que, de fato, está acontecendo agora.

Um estado de alerta permanente

O que desregula o sistema nervoso a esse ponto nem sempre é um grande acontecimento visível aos olhos dos outros. Às vezes, é a repetição de pequenas experiências de desamparo: crescer em uma casa marcada por críticas constantes, comparações entre irmãos, gritos, silêncios punitivos, instabilidade, alcoolismo, medo de contrariar ou obrigação de engolir mágoas para não “dar trabalho”. O corpo aprende, ainda cedo, que precisa estar sempre alerta para escapar de possíveis agressões. Nos lembra o ditado popular: gato escaldado até de água fria tem medo.

Na vida adulta, essas marcas podem retornar como se fossem presentes. Uma crítica no trabalho pode acordar a antiga sensação de humilhação. Um tom de voz mais alto pode trazer de volta o medo das brigas familiares. A demora de uma resposta pode reacender o abandono. A pessoa sabe, racionalmente, que está em outro tempo e em outro lugar, mas o sistema nervoso reage como se ainda estivesse naquela casa antiga, tentando se proteger.

Dialogue com sua criança interior e desate o nó que a prende ao passado

É a nossa criança interior que desperta e age com a idade em que viveu o trauma. Ela precisa ser acolhida, e sua dor deve ser legitimada pelo adulto de hoje, que reconhece tratar-se do despertar de uma memória antiga. É como se uma fotografia tirada em um momento difícil voltasse à tona. Cabe ao adulto de hoje perceber que ela é o registro vivo de uma experiência que marcou a existência, mas também apenas uma memória de um nó que precisa ser desatado, e não revivido indefinidamente.

Talvez a ansiedade seja também um convite para uma faxina na nossa casa interior. Não para negar o passado, mas para revisitar os cômodos onde guardamos mágoas, silêncios, medos e dores antigas. Há lembranças que ficam esquecidas e empoeiradas: não são visíveis todos os dias, mas ocupam espaço, entulham no ambiente e, de vez em quando, tropeçamos nelas e nos machucamos por dentro.

Cuidar da ansiedade é, em parte, identificar e encarar com coragem essas tralhas esquecidas e empoeiradas. É reconhecer o que feriu, desfazer-se de mágoas que já não precisam ser carregadas e devolver ao presente o espaço que ele merece. A faxina interior não apaga a história, mas impede que a poeira do passado continue tirando o brilho natural dos acontecimentos que, na realidade, nos fizeram avançar na vida.

Dicas para superar a crise

Em momentos de crise de pânico, o primeiro passo é reconhecer que o sistema nervoso está desregulado, e não que a pessoa esteja “perdendo o controle” ou “enlouquecendo”. O que se sente maltrata e assusta, mas não mata nem enlouquece. Acolher essa reação ajuda a diminuir a confusão interna. Em seguida, é importante respirar profunda e lentamente, observar o ambiente e repetir para si mesmo: “isso é uma lembrança do meu corpo, mas agora estou em segurança”. Esse diálogo interno ajuda a separar o ontem do hoje.

Movimentar-se também ajuda a dissolver essa invasão ansiosa. Caminhar pela casa, sair para uma breve caminhada, alongar o corpo ou até pular corda, quando houver condições físicas para isso, pode descarregar a energia acumulada e trazer o corpo de volta ao presente. O movimento lembra ao sistema nervoso que há saída, que o perigo não precisa paralisar e que a vida continua acontecendo agora.

Reconhecer os gatilhos

Regular a ansiedade não significa desligar a sirene para sempre. Significa aprender a calibrá-la. Um sistema de alarme é útil quando identifica perigos reais, mas se torna exaustivo quando dispara a todo instante. O cuidado emocional passa por essa aprendizagem: reconhecer os gatilhos, compreender a origem da insegurança e buscar apoio profissional quando as crises se tornam frequentes ou limitam a vida cotidiana.

Separar passado e presente é um exercício de presença. É dizer ao próprio corpo, com paciência e firmeza, que aquilo que aconteceu deixou marcas, mas não precisa comandar todos os dias. A ansiedade pede escuta; a insegurança pede cuidado. E, quando aprendemos a ouvir a sirene sem reagir automaticamente ao medo, começamos a recuperar a confiança de viver o agora.

Encontre um lugar confortável para sua ansiedade

Talvez amadurecer emocionalmente seja justamente isso: não expulsar a ansiedade da nossa casa interior, mas oferecer a ela um lugar adequado. Escutá-la sem permitir que ela governe tudo. Acolher sua mensagem sem transformar cada aviso em sentença. Quando olhamos para dentro com honestidade, percebemos que muitas crises não pedem pressa, mas cuidado; não pedem fuga, mas presença; não pedem mais medo, mas uma nova forma de habitar a própria história. É nesse reencontro conosco mesmos que a vida deixa de ser apenas sobrevivência e reação ao passado para, pouco a pouco, voltar a ser confiança de viver o presente em segurança.