Honestidade em tempos de atalhos e desvios de conduta

Vivemos em um tempo que idolatra a velocidade. Tudo precisa ser rápido: o emagrecimento, a ascensão profissional, o enriquecimento, a aprovação em exames, a conquista de reconhecimento social. A lógica do imediato se infiltrou no cotidiano de tal maneira que o esforço passou a ser visto, muitas vezes, como atraso, e não como parte indispensável de qualquer conquista legítima. No Brasil, esse fenômeno encontra terreno fértil em desigualdades históricas, em uma cultura que por vezes romantiza a esperteza e em um ambiente digital que transforma promessas fáceis em mercadoria cotidiana. O que antes aparecia como exceção moral passou a circular com verniz de normalidade: fórmulas milagrosas para o corpo, caminhos artificiais para certificados, esquemas para burlar concursos, golpes travestidos de oportunidade. No entanto, entre o desejo e a realização existe um percurso que não pode ser simplesmente apagado sem custo. Quando uma sociedade começa a tratar o caminho como obstáculo e não como parte do valor da chegada, ela naturaliza atalhos que comprometem a saúde individual e coletiva, corroem a ética e enfraquecem a confiança. O resultado não é eficiência, mas deterioração. E essa deterioração se torna mais perigosa quando deixa de ser percebida como desvio e passa a ser aceita como método.

O corpo e a promessa do resultado imediato

A tentação do atalho não é nova, mas ganhou novas formas e uma aparência de legitimidade. No campo do corpo e da aparência, por exemplo, cresce a promessa de resultados imediatos: músculos sem disciplina, emagrecimento sem reeducação alimentar, desempenho sem processo. No Brasil, essa pressão é amplificada pelas redes sociais, por um mercado agressivo de soluções instantâneas e por padrões estéticos que transformam o corpo em vitrine permanente. Reportagens recentes apontaram crescimento expressivo na venda de anabolizantes no país e alertas médicos sobre complicações cardíacas, hormonais e hepáticas associadas ao uso indiscriminado dessas substâncias. Veja também Adalberto Barreto A cidade também adoece Adalberto Barreto Saúde mental e solidão na era digital Adalberto Barreto Como notícias distantes afetam nossa realidade cotidiana Também se multiplicam os casos de produtos clandestinos vendidos pela internet, sem controle sanitário, explorando justamente a ansiedade por transformação rápida sem o devido esforço. O problema é que, quando a estética se sobrepõe ao cuidado, o preço costuma ser alto. O uso irresponsável de substâncias para acelerar resultados físicos, assim como intervenções buscadas como solução mágica para problemas complexos, expressa uma mentalidade perigosa: a de que o corpo é apenas um objeto a ser corrigido rapidamente, e não uma realidade viva que exige tempo, equilíbrio e responsabilidade. Não se trata de condenar procedimentos médicos necessários nem de demonizar o desejo de melhorar a aparência. Trata-se de questionar a cultura que transforma recursos sérios em substitutos da mudança de hábitos e do autocuidado consistente. Em uma sociedade marcada por forte desigualdade simbólica e material, vender atalhos corporais é também explorar inseguranças profundas. Por isso, o debate não pode ser apenas médico; ele é social, educacional e ético.

Fraudes contra a educação e o trabalho

No campo educacional e profissional, os atalhos são ainda mais corrosivos porque atingem diretamente o mérito e a confiança social. Comprar diplomas, fraudar concursos, obter habilitações falsas ou tentar ocupar posições sem a formação necessária não são apenas desvios individuais: são agressões ao pacto mínimo que sustenta a vida em sociedade. E o Brasil tem visto exemplos eloquentes disso. Em 2025, operações policiais e reportagens nacionais expuseram esquemas de falsificação de diplomas de ensino superior usados para obter registros em conselhos profissionais e exercer ilegalmente atividades em áreas sensíveis, como saúde, engenharia e direito. No mesmo período, vieram à tona investigações sobre fraudes em concursos públicos, envolvendo venda de gabaritos, uso de pontos eletrônicos e manipulação de resultados. Esses episódios não são anedotas marginais.Eles revelam uma disposição social perigosa: a de tratar a qualificação como uma formalidade dispensável e o acesso a cargos públicos ou profissões regulamentadas como prêmio negociável. Quando alguém simula competência para ocupar um lugar que exige preparo real, coloca outras pessoas em risco, enfraquece instituições e transmite uma mensagem devastadora: a de que estudar, treinar e se qualificar seria perda de tempo para quem consegue “burlar o sistema”. Em um país em que milhões de jovens enxergam na educação uma das poucas pontes concretas de mobilidade social, normalizar esse tipo de fraude é particularmente cruel. Significa roubar não apenas vagas ou certificados, mas o sentido moral do esforço honesto. E uma nação que perde a fé no mérito legítimo abre espaço para o cinismo, para o desalento e para a desistência coletiva.

A vantagem ilícita e a corrosão da vida pública

Há ainda um tipo de atalho socialmente devastador: o enriquecimento sem trabalho digno, obtido por meio do roubo, da corrupção ou de outras formas de fraude. Nesse caso, o problema ultrapassa a esfera privada e se transforma em sofrimento coletivo. Recursos desviados significam serviços públicos piores, oportunidades negadas, desigualdades ampliadas e cinismo moral disseminado. O debate brasileiro recente mostra que a corrupção continua sendo um fator central de desgaste institucional, ainda que conviva com avanços pontuais em governança e transparência. Relatórios divulgados em 2026 indicaram que o país segue em patamar preocupante na percepção de corrupção, ao mesmo tempo em que pesquisas também registraram recuperação de confiança em certos serviços públicos e instituições. Essa combinação é reveladora: a confiança pode crescer quando há entrega e integridade, mas permanece frágil quando escândalos sucessivos reforçam a sensação de impunidade e captura do Estado por interesses privados. Em ambientes marcados por corrupção e esperteza institucionalizada, o cidadão correto passa a se sentir ingênuo, enquanto o oportunista é tratado como inteligente. Esse é um dos efeitos mais perversos da cultura do menor esforço: ela não apenas premia o desvio, como ridiculariza a integridade. No Brasil, essa lógica se mistura ao velho “jeitinho”, que, em sua face criativa, pode representar adaptação, mas, em sua face moralmente degenerada, serve para relativizar regras, minimizar fraudes e elogiar quem leva vantagem. O problema é que nenhuma sociedade se sustenta quando a transgressão vira sinal de prestígio. Uma democracia depende de confiança mínima nas instituições, e essa confiança não resiste por muito tempo quando o cidadão percebe que alguns trabalham, estudam e cumprem regras, enquanto outros compram resultados, fraudam percursos e ainda são celebrados por isso.

Reconstruir o valor da honestidade Legenda: O verdadeiro progresso não está em encurtar o esforço a qualquer preço, mas em construir uma cultura em que o sucesso valha justamente porque foi alcançado de forma digna. Foto: Pexels/Pedro Rebelo Pereira