Quando a dignidade fala mais alto do que a arrogância e o abuso de poder!

Num mundo comercial, onde tudo virou mercadoria a ser negociada, barganhada, existem pessoas e nações que resistem heroicamente a vender sua dignidade, sua alma. Se recusam a negociar bens imateriais que nos tornam humanos e soberanos. Eles são inseparáveis da matéria que anima e dignifica a pessoa que a possui e a identidade de uma nação.

Qual o valor de um corpo, em que sua alma se foi? É um mero cadáver que tende a se decompor. Qual o valor de uma pessoa que perde a sua dignidade ao se submeter a um poder abusivo? Ela se anula por completo. Qual o valor de um país que perde sua autonomia e não tem a liberdade de dizer não à intromissão do outro? Ambos se acovardam e perdem o respeito dos seus pares.

É essa consciência de que é o imaterial que valoriza e dignifica a existência humana e a riqueza de uma nação, que ousamos dizer não ao inaceitável, mesmo sob o risco de perder direitos e até a própria vida. Muitos heróis tiveram seus corpos dilacerados, torturados, esquartejados e até crucificados, mas mantiveram vivos um ideal que continua presente até os dias atuais.

No Brasil, Tiradentes (Joaquim José da Silva Xavier) é um exemplo clássico de herói brasileiro que foi morto e esquartejado por defender ideias de liberdade no Brasil. Nos Estados Unidos, John Brown foi um abolicionista americano que lutou contra a escravidão, sendo executado por seus esforços, tendo seu corpo posteriormente esquartejado e exposto.

Mataram Martin Luther King, mas não mataram o sonho de liberdade dos negros americanos. Mataram Jesus Cristo, mas não mataram sua mensagem de amor ao próximo. Poncio Pilatos deu ao Cristo a oportunidade de se defender, talvez negociar sua vida, e ele manteve-se firme em seu propósito e o transformou em uma oportunidade para perpetuar sua mensagem da vitória do amor sob o ódio, da luz sob as trevas. Adalberto Barreto Colunista do Diário do Nordeste

Esses heróis e mártires que fazem parte da história nos fazem ver que essas pessoas fizeram o que precisava ser feito para salvaguardar ideais e valores eternos. A rendição sem luta é uma vergonha e uma humilhação para quem opta por uma aliança com o agressor. Os mártires que viraram santos ousaram dizer não aos abusos e desrespeitos e manter-se fiel a princípios inegociáveis.

Renunciam a interesses pessoais em prol de uma verdade que acreditam universal e eterna, tornando-se símbolos de resistência, esperança e dignidade para gerações futuras. No mundo contemporâneo, a dignidade continua sendo posta à prova, tanto sob a sombra do poder econômico internacional, como nas relações interpessoais. Vejamos: No cerne das relações humanas e sociais, a dignidade se apresenta como elemento essencial e inegociável.

No cenário das relações entre nações, a imposição da vontade de uma sobre a outra, muitas vezes disfarçada em tratados, sanções ou tarifaços, é, na verdade, uma forma velada de violência que busca enfraquecer a identidade, a autodeterminação e o senso coletivo da outra. No caso do Brasil, submetido a um capricho, a um tarifaço humilhante do presidente Trump, os brasileiros são os únicos soberanos de sua pátria e de seu destino.

Não se trata de uma luta entre dois presidentes, mas de um ataque à soberania nacional. Manter a dignidade, nesse contexto, torna-se um ato de coragem coletiva: é o povo que se recusa a esquecer suas raízes, sua cultura, sua história — que resiste não somente pela sobrevivência, mas pela afirmação de um ideal maior, de uma verdade que não se dobra diante das ameaças externas. Contudo, esses enfrentamentos, apesar do preço alto, deixarão um legado de inspiração que transcende gerações. É esse legado que ensina que a dignidade de uma pessoa e de uma nação não se negocia, não se vende.

A verdadeira grandeza de uma nação não se mede pelo alcance de seu poder bélico ou pelo tamanho de sua riqueza, mas pela nobreza de seus princípios e pela coragem de seu povo em defendê-los, mesmo quando tudo parece contra. Como no combate a um vírus mortal, o sistema de defesa deve ser reforçado, unindo forças, para salvar a pessoa ameaçada por uma agressão mortal.

O patriotismo é o único antibiótico para salvar a pátria ameaçada e enfraquecida pelas disputas internas, por interesses menores. Quando uma nação resiste a tais imposições, recusa-se a vender seus princípios por vantagens materiais e opta pela defesa de sua identidade e autodeterminação, ela realiza um ato de coragem coletiva. Ela fortalece suas instituições e se cura de lutas que a enfraquecem.

Essa postura, ainda que traga perdas econômicas no cenário internacional, preserva o valor imaterial da dignidade, inspirando gerações e servindo de exemplo para outros povos em situações semelhantes. De maneira análoga, nas relações afetivas abusivas, o agressor emprega instrumentos de dominação que extrapolam a violência física — manipulação, chantagem emocional, isolamento e ataques à imagem do outro.

A vítima, diante desse cenário, enfrenta o desafio de resgatar e sustentar sua integridade, negando-se a aceitar as narrativas impostas pelo agressor, que busca minar sua autoconfiança e percepção de valor próprio. Tal como uma nação diante do opressor externo, a pessoa abusada se vê diante do desafio de resgatar e sustentar sua própria humanidade, mesmo quando tudo ao seu redor conspira para sufocá-la.

Resta-lhe recusar-se a aceitar como verdade as narrativas impostas pelo abusador, que frequentemente buscam minar a autoconfiança e a percepção de valor próprio. Tal defesa exige coragem para enfrentar o inaceitável, resiliência para suportar os golpes diários à identidade e integridade.

Muitas vezes, a resistência começa em pequenas afirmações silenciosas: reconhecer-se digno de respeito, sonhar com a liberdade, nutrir a esperança de uma vida sem humilhações. Cada um desses gestos é como uma faísca que alimenta a chama interior, mantendo viva a centelha da dignidade que o agressor tenta apagar. A busca por apoio — seja de amigos, familiares ou profissionais — também é uma forma de recusar o pacto do silêncio imposto pelo abusador.

Ao dar visibilidade à sua dor, a vítima quebra o ciclo de isolamento e reencontra na coletividade o apoio necessário para reconstruir-se. Muitas vezes, o caminho da resistência culmina na decisão difícil de romper com a relação abusiva, enfrentando o medo do desconhecido, as possíveis perdas materiais e o risco da solidão. Mas ao fazer essa escolha, a pessoa reafirma o valor imaterial da dignidade: mostra ao mundo e a si mesma que não aceita ser tratada como objeto, que sua liberdade e integridade estão acima de qualquer vantagem ou conforto ilusório.

Ao defender a dignidade em uma relação abusiva, a pessoa não somente se resgata, mas também se torna símbolo de esperança para outros que se encontram na mesma situação. Seu exemplo inspira transformação, mostrando ser possível romper as amarras do controle e reconstruir a própria história. A dignidade, por fim, revela-se, não, como algo que pode ser dado ou tirado por outrem, mas como uma verdade intrínseca, que resiste, floresce e ilumina, mesmo nos cenários mais sombrios. Adalberto Barreto Médico psiquiatra

Embora à primeira vista esses dois campos pareçam distintos e distantes, ambos revelam mecanismos semelhantes de abuso, dominação e resistência.

O paralelo entre esses dois tipos de relação abusiva evidencia que, seja no âmbito coletivo ou individual, a essência do abuso reside na tentativa de transformar aquilo que é imaterial — dignidade, liberdade, identidade — em mera mercadoria, negociável ou descartável. Tanto a pessoa quanto a nação se veem diante de decisões fundamentais: submeter-se ao poder do outro, aceitando a erosão de valores essenciais, ou resistir, pagando o preço da denúncia, do isolamento, do sacrifício. No campo de abuso do poder nas relações conjugais, as vítimas podem buscar apoio em redes de confiança.

Procurar familiares, amigos ou profissionais capacitados pode fortalecer a vítima e quebrar o ciclo de isolamento imposto pelo agressor. Formalizar denúncias junto às autoridades e órgãos competentes é passo essencial para garantir proteção legal e possíveis medidas protetivas. A resistência, nesse contexto, não é somente uma escolha moral, mas uma exigência da consciência — um compromisso com uma verdade interior que recusa a submissão e desafia as lógicas do poder.

Ao preservar a dignidade, mesmo sob pressão, tanto nações quanto pessoas demonstram haver valores que não podem ser extorquidos, comprados ou trocados, consolidando-se como símbolos de esperança e inspiração para todos que enfrentam situações semelhantes. Assim, do macro ao micro, do coletivo ao íntimo, o enfrentamento às relações abusivas nos mostra que a dignidade é o bem maior — inegociável, fonte de resistência e de transformação, capaz de iluminar os caminhos da humanidade mesmo diante das adversidades mais sombrias.

A história está repleta de exemplos em que nações inteiras foram forçadas a escolher entre a rendição humilhante e a resistência sacrificante. Aquelas que escolheram o caminho mais árduo, muitas vezes pagaram com sofrimento, perdas materiais incalculáveis e, em não raros casos, com a vida de seus filhos e filhas mais ousados.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.